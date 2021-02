Köln: Mann bringt Katzen nach einem Tag zurück ins Tierheim – seine Begründung ist ekelhaft

Köln. Die Mitarbeiter im Tierheim Köln-Dellbrück fühlen sich mächtig veräppelt.

Nach nur einem Tag hat ein Mann zwei Katzen zurück ins Tierheim gebracht. Seine Begründung lässt die Angestellten in Köln fassungslos zurück.

Köln: Mann bringt Katzen zurück ins Tierheim – „Hört nicht mehr auf“

„Sofia ist auf 180 Umdrehungen, sie hört gar nicht mehr auf zu schimpfen. Und dazu hat sie allen Grund, sie fühlt sich nämlich mehr als veräppelt - und wir auch“, schreibt das Tierheim in Köln auf seiner Instagram-Seite und postet zum Beweis ein Video der Katze.

+++ Corona in NRW: Ausbruch in Duisburger Flüchtlingsheim ++ Stadt zieht sofort Konsequenzen +++

Gemeinsam mit ihrer Schwester wurde Katze Sofia am Samstag zu einem Pärchen in ein neues Zuhause vermittelt. Doch gleich am nächsten Morgen stand der Mann des Paares wieder vor der Tür.

---------------------

Weitere Nachrichten aus Köln und der Region:

Bluttat in Bergheim ++ Mann schießt um sich ++ 33-Jähriger stirbt im Kugelhagel ++ Weitere Schwerstverletzte

Hochwasser am Rhein – HIER solltest du besser nicht spazieren

A3: Schwerer Unfall bei Köln! Golf-Fahrer überschlägt sich mehrmals – Lebensgefahr!

---------------------

Tierheim Köln bekommt Katzen zurück - mit dieser Begründung

Nach Angaben des Tierheims in Köln gab der Mann die Tiere wieder zurück. Er habe sich von seiner Frau zu dem Kauf überreden lassen, obwohl er gar keine Katzen wollte.

Doch es hat weniger als 24 Stunden gedauert, da hatte der Mann offenbar genug. Ihm sei aufgefallen, dass die Tiere stinken. „Es fiel uns nicht wirklich einfach, die Contenance zu wahren“, teilten die Kölner Tierheim-Mitarbeiter mit.

Tierheim Köln mit eindeutiger Botschaft

Die Angestellten geben zu Protokoll, dass bei allen Interessenten eigentlich gründlich geprüft werde, ob eine Vermittlung Sinn macht. „Aber hier hat man uns anscheinend richtig etwas vorgespielt.“

+++ Dortmund: Polizei zeigt bestes Blitzerfoto aller Zeiten – auch bei Platz 2 lässt sich ein Schmunzeln nicht verkneifen +++

Man sei „einfach nur wütend“ von dieser Aktion auf Kosten der Tiere. Das Tierheim hofft nun, dass Sofia und Schwesterchen Loren bald eine neue Chance von wirklichen Katzen-Liebhabern bekommen. (ak)