Karneval in Köln muss ausfallen – DIESE drei Worte stimmen mehr als traurig

Normalerweise gibt es in Köln vor den Kneipen kein Halten mehr, weil die Locations restlos überfüllt sind. Oft müssen Straßensperrungen her, um die Party-Meute in Schach zuhalten.

„Nie mehr fastelovend“: Diese drei Worte stimmen mehr als traurig!

Der Song-Titel der rheinischen Band „Querbeat“ könnte derzeit passender nicht sein. Die 13-köpfige Combo ist in ihrem Karnevalsklassiker auf der Suche nach einer kostümierten Frau, die sie im Gedränge verloren haben. Sie hat so viel Eindruck hinterlassen, dass sie immer wieder mit ihr die Fünfte Jahreszeit feiern möchten. Doch losgelöst vom Kontext, nur auf den Titel „Nie mehr Karneval“ (aus dem Kölschen übersetzt) bezogen, wird so manch ein Jeck ganz rührselig. Und das nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf.

Nächste Woche ist nicht irgendein Montag, es ist Rosenmontag. Doch es fühlt sich in der Corona-Pandemie so an, als ob wir nie wieder Karneval feiern können. Mit Tausenden Leuten in der Altstadt in Düsseldorf oder Köln feiern, grölen und in überfüllte Kneipen gehen? Kaum vorstellbar!

Karneval in Köln/NRW muss ausfallen – DIESE drei Worte stimmen mehr als traurig

Die Erinnerung an meine letzte Karnevalsparty ist in weite Ferne gerückt und doch nicht lange her. Genau vor einem Jahr habe ich in der kleinen Bude meiner Schwester in Köln-Ehrenfeld mit Freunden gemeinsam gefrühstückt und das ein oder andere Kölsch getrunken, um danach um die Häuser zu ziehen. Dass es meine letzte Party für eine verdammt lange Zeit werden sollte, wusste ich damals nicht.

Ein einsames Bild: Am 11.11.2020 feierten zwei Jecken am Heumarkt alleine ein wenig Karneval. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Karnevalsveranstaltungen ausfallen. Foto: imago images / Political Moments / Montage: DER WESTEN

Fast zeitgleich hatte im zuvor wenig bekannten Kreis Heinsberg die berüchtigte Karnevalsparty stattgefunden, die danach in der gesamten Republik so schnell keiner mehr vergessen sollte. Denn wenig später verbreitete sich die Nachricht und leider auch das Coronavirus wie ein Lauffeuer. Erst im Kreis Heinsberg und nach und nach in ganz Deutschland.

357 Tage sind seitdem vergangen. 357 Tage Ausnahmezustand in Deutschland und der Welt. Was zunächst als Epidemie deklariert wurde, nennt sich heute Pandemie. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet spricht gar von einer „Jahrhundert-Katastrophe“.

Heute sind wir froh, wenn die Deutschland-Karte aufgrund der Infektionen nicht komplett dunkelrot gefärbt ist und die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Doch die neuartige Virus-Mutation macht Sorgen.

Rosenmontag: Ein stiller Feiertag für die Jecken

Die Karnevals-Saison musste wie jede andere Großveranstaltung leider ausfallen. Als im Sommer angekündigt wurde, dass das Münchner Oktoberfest 2020 verschoben werden müsse, wurden die Rufe aus Kölle laut. „Aber unser Karneval, der findet natürlich statt“, verkündete man noch großspurig. Nichts dergleichen war nach dem Herbst der Fall. Der 11.11. – ein fast stiller Feiertag in den Karnevals-Hochburgen.

In diesem Jahr wird es keine vollen Innenstädte in den Karnevalshochburgen geben. Foto: imago images

Auch das Neue Jahr hat keine Besserung gebracht. Weiberfastnacht und Rosenmontag fallen flach. Daran zweifelt heute niemand mehr. Der Karneval geht vollkommen unter – der Rosenmontag (15. Februar) markierte lediglich kurzzeitig das voraussichtliche Lockdown-Ende. Heute steht fest: Vor dem 7. März gibt es kein Lockdown-Ende.

Auf der Homepage der Stadt Köln wird die närrische Zeit nicht eingeläutet. Dort prangen ebenfalls traurige Worte: „Wegen der Corona-Pandemie fällt der Sitzungs- und Straßenkarneval in der Session 2021 nahezu komplett aus. Klassische Karnevalssitzungen oder jecke Partys gibt es ebenso wenig wie Karnevalszüge in der uns bekannten Form.“

Und weiter heißt es da: „Das Feiern, Schunkeln und Singen holen wir in sicheren Zeiten nach - der Karneval ist unsere DNA!“

Diese Zeilen machen Hoffnung. Ob die kommende Session wieder in vollen Zügen gefeiert werden kann, steht noch in den Sternen. Fest steht aber: Irgendwann können wir wieder Bützchen verteilen. Mein Pantomime-Kostüm wartet schon im Schrank darauf, wieder zum Einsatz zu kommen.

Am 11.11.2019 habe ich (Mitte) noch mit Freunden ordentlich Karneval in Köln gefeiert.

Bis dahin bleibt uns die Erinnerung. Als hätten die Brings es schon geahnt, sangen sie schon vor 20 Jahren „Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick“. Das war es wirklich! Und sie wird wiederkommen. Helau oder Alaaf ihr Jecken!

