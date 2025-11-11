Pfandsammler schlagen am 11.11. in Köln zu – die Ausbeute ist unglaublich

Der Auftakt der Karnevalssaison in NRW geht wie immer um Punkt 11.11 Uhr am 11. November los. In NRW ist vor allem Köln einer der Dreh- und Angelpunkte der fünften Jahreszeit. Die Zülpicher Straße war zeitweise gesperrt wegen Überfüllung und auch in anderen Stadtteilen ging es hoch her.

Unter den feiernden Jecken: Pfandsammler, die auf ein hübsches Sümmchen hoffen. Ein lukratives Unterfangen, wie es scheint. Drei Pfandsammler in Köln packen aus, wie viel Geld sie schon zusammen haben.

11.11. in Köln: Pfandsammler machen Reibach

Der Karnevals-Start am 11.11. verlief in Köln bisher ungewohnt ruhig. Ein paar Betrunkene, ein paar Körverletzungsdelikte – doch bisher nicht Wildes, so die Polizei. Doch möchte man den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben.

+++ Chaos zum Start des Karnevals – Kölner Hauptbahnhof abgeschnitten +++

Während die einen ausgelassen feiern, kostümiert durch die Straßen ziehen und dabei natürlich auch das eine oder andere Kölsch & Co. konsumieren, haben andere eine viel ernstere Agenda. Sie haben es auf das Pfand der Besucher abgesehen. Eine Win-Win-Situation: Die Straßen werden weniger vermüllt und die Pfandsammler können sich über einen kleinen Zuverdienst freuen.

+++ 11.11. in Köln – dieses Zeichen sollten alle Jecken beim Karneval in Köln kennen +++

Der fällt jedoch ordentlicher aus, als man glauben mag. Drei Pfandsammler haben gegenüber „Express“ ausgepackt, wie lukrativ das Pfandsammeln am 11.11. sein kann – vor allem, wenn man auf Plastik setzt und das Glas stehen lässt.

Pfandsammler in Köln müssen aufpassen

Die drei haben sich schon am frühen Morgen um 6 Uhr von Paderborn nach Köln aufgemacht – natürlich mit leeren Säcken im Gepäck. Diese sind jetzt gefüllt mit Plastikflaschen. „In den Säcken sind so 100 bis 150 Euro. Wir sammeln nur Plastik, Glas ist zu schwer“, sagt einer der Dreien. Er ist optimistisch: „Der Tag ist ja noch lang. Da kommt sicher noch was zusammen.“

Mehr Nachrichten:

Bei einem so hohen Wert gehen die Pfandsammler besonders vorsichtig vor. „Wir sind zu dritt, einer muss immer auf die Pfandsäcke aufpassen. Sonst werden die geklaut.“ Es scheint, als spreche der Mann aus Erfahrung.