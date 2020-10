Köln: Junger Mann (24) muss in Quarantäne – was er dann macht, ist einfach grässlich

Köln. Familiendrama in Köln!

Eine Familie aus Köln befand sich in Quarantäne, nachdem Mutter (59), Sohn (24) und Tochter (22) positiv auf Corona getestet wurden. Doch am Dienstagabend rastete der 24-Jährige offenbar komplett aus.

Köln: Junger Mann rastet aus und verstößt gegen Quarantäne

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätte der junge Mann sich eigentlich in seiner Wohnung in Köln-Sülz aufhalten sollen. Doch stattdessen soll er in der Wohnung seiner Mutter aufgetaucht sein und dort seine Schwester gewürgt haben. Die 22-Jährige alarmierte anschließend gegen 19.15 Uhr sofort die Polizei.

Der Quarantäne-Verstoß des jungen Kölners führte zu einem Polizei-Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Diese betrat mit Schutzanzügen, FFP2-Masken sowie Handschuhen das Mehrfamilienhaus in Köln-Nippes. Der 24-jährige Kölner dachte aber gar nicht daran, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten.

Der junge Mann, der nachweislich mit Covid-19 infiziert war, bespuckte die Beamten, hustete sie an und beleidigte sie. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und informierten das Gesundheitsamt über den Quarantäneverstoß des Mannes. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. (at)