Köln: Fahndung nach Vergewaltigung im Stadtwald – Fall nimmt jetzt diese Wendung!

In Köln hat es am Mittwoch einen sexuellen Übergriff am Decksteiner Weiher gegeben. Nun befürchtet die Polizei, dass der Täter erneut zuschlagen könnte.

Köln. Die Tat hatte in ganz Köln für Bestürzung gesorgt: Am 24. Februar soll ein unbekannter Mann eine Joggerin am Decksteiner Weiher im Kölner Stadtwald in ein angrenzendes Waldstück gezwungen und vergewaltigt haben.

Die Polizei sucht nun dringend nach Hinweisen im Zusammenhang mit der schrecklichen Tat in Köln. Nun hat es in dem Fall aber eine Wendung gegeben.

Köln: Frau soll missbraucht worden sein

Zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr soll der Unbekannte die Joggerin am Mittwoch in der Nähe des Ausflugslokals „Haus am See“ angesprochen und bedroht haben. Nach dem erzwungenen Gang in den Wald kam es demnach zur brutalen Tat.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln nun mitgeteilt haben, werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Nach einer Auswertung der Beweismittel sei allerdings nicht auszuschließen, „dass die Geschädigte die von ihr angezeigte Tat vorgetäuscht oder sich die Tat anders als von ihr geschildert zugetragen haben könnte“.

Köln: Nun wird auch gegen die Frau ermittelt

Da der Anfangsverdacht des Vortäuschens einer Straftat bestehe, habe die Polizei Köln ein Ermittlungsverfahren aufgenommen.

Die am vermeintlichen Tatort gesicherten Spuren werden aktuell im Landeskriminalamt ausgewertet. Die Polizei erhofft sich, dass diese weitere Klarheit in den Fall bringen. Weitere Angaben machte sie dazu nicht.

Wenn du noch Hinweise auf die Tat oder den Unbekannten hast, melde dich bitte bei der Polizei. Hinweise können telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 eingereicht werden. (dav und gb)