Köln: Frau geht mit Hund über Straßenbahngleise – jetzt ist sie tot

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Zu einem tödlichen Verkehrunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn ist es in Köln am Mittwochnachmittag gekommen.

Auf der Aachener Straße in Höhe des Aachener Weihers in Köln ist eine 81 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Hund von einer in Richtung Bensberg fahrenden Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Straßenbahn erfasst Frau in Köln – sie stirbt noch vor Ort

Trotz der Versuche, die eingeklemmte Frau zu befreien, erlag sie noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

------------------------------------

Mehr Themen:

Köln: Babyleiche am Rhein entdeckt – Polizei steht vor Rätsel

Kita in NRW: Erzieher mit den Nerven am Ende – Jetzt meldet SIE sich zu Wort: „Sklaverei“

Dortmund: Irres Angebot auf öffentlicher Toilette! Wer es nutzen will, hat nicht mehr viel Zeit

NRW: Katholiken outen sich – Ruhrpott-Pfarrer: „Keine Lust mehr auf Versteckspiele“

-------------------------------------

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 81-Jährige gegen 13.30 Uhr am Mittwochnachmittag die Gleise gemeinsam mit ihrem Hund überqueren wollen.

Ein Unfall zwischen einer Frau und einer Straßenbahn in Köln ist tödlich geendet. Foto: dpa

Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Anscheinend konnte die Straßenbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen.

-----------------------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

-----------------------------------------

Ob es weitere Verletzte wegen einer möglichen Notbremsung gegeben hat, ist aktuell nicht bekannt. (fb)