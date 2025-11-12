Das darf nicht wahr sein! Nächste Horror-Nachricht für Kölner Hauptbahnhof

Alle Fern- und Regionalzüge müssen ab Freitagabend einen weiten Bogen um den Köln Hauptbahnhof machen. Die seit Langem geplante zehntägige Sperrung trifft Hunderttausende Reisende in der Millionenstadt hart. Ein technisches Problem hat die ehrgeizigen Pläne der Bahn jedoch durchkreuzt. Eigentlich sollte ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen werden, doch Softwarefehler machen momentan einen sicheren Bahnverkehr unmöglich.

Das moderne Stellwerk sollte Züge in und um Köln effizienter und zuverlässiger steuern. Ursprünglich sollten die Arbeiten an der Streckenanbindung während der Sperrung des Bahnhofs abgeschlossen werden. Doch durch die entdeckten Programmierfehler können wichtige Testverfahren nicht durchgeführt werden. Jetzt muss ein weiteres Mal großflächig gesperrt werden, um die Umstellung und die ausstehenden Tests nachzuholen.

Neue Technik für den Köln Hauptbahnhof verzögert sich

Der derzeitige Plan sieht vor, das alte Stellwerk vorläufig weiterzubetreiben. Die erneute Sperrung des Köln Hauptbahnhofs ist unausweichlich und sorgt für zusätzlichen Ärger. Wann diese stattfinden wird, steht noch nicht fest. Denkbar ist ein Termin im Frühjahr 2026, doch problematisch könnte die zeitliche Nähe zur geplanten fünfwöchigen Schließung der Strecke Köln-Wuppertal-Hagen sein.

Genau wie lange der Bahnhof dann lahmgelegt sein wird, bleibt unklar. Fest steht aber, dass der Köln Hauptbahnhof eine zentrale Rolle im Bahnverkehr des Westens Deutschlands spielt. Rund 1.300 Züge und Millionen von Reisenden sind täglich hier unterwegs. Die Bahn hat in diesen wichtigen Knotenpunkt bereits 360 Millionen Euro investiert, um moderne elektronische Stellwerke zu errichten.

Ersatzhalte für Reisende rund um Köln Hauptbahnhof

Während der Sperrung ab Freitagabend hält kein Fernzug mehr im Kölner Stadtzentrum. Viele ICE weichen auf Ehrenfeld oder Messe/Deutz aus. Von dort kommen Reisende per S-Bahn zum Hauptbahnhof, der unabhängig vom neuen Stellwerk gesteuert wird. Andere Züge umgehen Köln komplett. Pendler aus Städten wie Bonn oder Düsseldorf müssen sich auf veränderte Fahrpläne einstellen.

Mehr Nachrichten:

Auch Regionalzüge fahren über Ausweichstrecken – betroffen sind unter anderem RE 1 und RE 5. Viele Linien halten dadurch nicht in bekannten Bahnhöfen wie Leverkusen oder Düsseldorf-Benrath. Die Bahn empfiehlt, die Online-Auskunft zu nutzen, um alternative Verbindungen zu finden. Zusätzlich fahren nachts Ersatzbusse in der Region, während S-Bahnen und andere Verkehrsmittel weiterhin den Anschluss sichern.