Deutsche Bahn sperrt tagelang Kölner Hauptbahnhof – Chaos zum Karnevalsauftakt?

Wer im November über den Kölner Hauptbahnhof reist, sollte sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Bauarbeiten legen den Verkehr dort für mehrere Tage nahezu komplett lahm – und das ausgerechnet im Auftaktmonat der Karnevalssaison! Nur eine Zuglinie bleibt von der Sperrung verschont, doch auch Reisende im Fernverkehr müssen sich umstellen.

Die Deutsche Bahn modernisiert eine Schlüsselfunktion, die den Zugverkehr in Köln langfristig stabiler machen soll. Was das konkret bedeutet und ob das auch Auswirkungen für Jecken hat, erfährst du hier.

Ersatzlösungen für den Kölner Hauptbahnhof

Vom 14. November um 21 Uhr bis zum 24. November um 5 Uhr wird der Kölner Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk fast vollständig stillgelegt. Fernzüge wie ICEs werden größtenteils auf andere Bahnhöfe, etwa Köln Messe/Deutz oder Köln-Ehrenfeld, umgeleitet. Einige Verbindungen fallen komplett aus.

+++ Deutsche Bahn stampft beliebten Service ein – Kunden außer sich +++

Im Regionalverkehr kommt es zu großen Einschränkungen. Nur die S-Bahn-Linien und die RB 25 sind von der Sperrung ausgenommen. In der Nacht vom 19. auf den 20. November fällt jedoch auch die S-Bahn kurzfristig aus. Details zu Verbindungen finden Reisende online unter zuginfo.nrw.

Das steckt hinter den Arbeiten am Kölner Hauptbahnhof

Mit der Baustelle geht die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt: Das neue elektronische Stellwerk soll ab dem 24. November in Betrieb gehen. „Ab Ende November wird die moderne Schaltzentrale für zuverlässigeren Zugverkehr in der Kölner City sorgen“, erklärt die Bahn.

+++ Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt – „Klima-Kleber“ erhalten Gewissheit +++

Das Stellwerk wird täglich rund 1.300 Züge am Kölner Hauptbahnhof koordinieren und für robustere Abläufe im Zugverkehr sorgen. Um dies sicherzustellen, werden die Zugverkehrssteuerer aktuell an einer Simulationsanlage geschult.

Zusätzliche Servicekräfte entlasten Reisende

Während der Sperrung stehen zusätzliche Servicekräfte an den Bahnhöfen Köln Hbf, Köln Süd, Köln Messe/Deutz und Köln West zur Verfügung. Ein Schienenersatzverkehr wird nur teilweise und in vereinzelten Nächten eingerichtet.

Noch mehr News für dich:

Die Deutsche Bahn betont, dass langfristig alle Fahrgäste von den verbesserten Abläufen am Kölner Hauptbahnhof profitieren sollen.