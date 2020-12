Köln: Nach Hauptbahnhof-Attentat – keine Strafe für Mohammad R.

Köln. Gut zwei Jahre ist die Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln her.

Nun steht fest, dass es voraussichtlich keine Strafe für den mutmaßlichen Täter Mohammad R. geben wird.

Köln: Hauptbahnhof-Attentat im Oktober 2018

Am 15. Oktober 2018 hatte Mohammad R. in einer McDonald’s-Filiale am Kölner Hauptbahnhof Benzin auf den Boden geschüttet und anschließend einen Molotowcocktail geworfen. Anschließend begab er sich in eine benachbarte Apotheke und nahm dort eine Frau als Geisel.

Glücklicherweise gelang es Spezialeinheiten der Polizei die Frau zu befreien. Bei Mohammad R. wurden mehrere Gaskartuschen, Brandbeschleuniger und ein mit Stahlkugeln versehenen improvisierten Sprengsatz gefunden. Des Weiteren hatte er eine Softairwaffe bei sich.

Köln: Mohammad R. bei Geiselnahme angeschossen

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den damals 55 Jahre alten Geiselnehmer mit sechs Schüssen gestoppt, als er seine Gefangene mit Benzin übergossen hatte. Mit einem Feuerzeug in der Hand hatte er gedroht, die Frau zu anzuzünden.

Ein Geschoss hatte den Geiselnahmer im Kopf und ein weiteres in den Bauch getroffen. Mohammad R. überlebte schwerverletzt, befindet sich aber derzeit in einem Pflegeheim in Köln.

Köln: Keine Strafe für Mohammad R.

Das Verfahren gegen den syrischen Täter Mohamed R. wurde wegen seines schlechten Gesundheitszustandes zunächst einmal eingestellt, sagte Behördensprecher Ulrich Bremer. „Der Haftbefehl wurde aufgehoben“, berichtete Bremer weiter.

Köln: Im Oktober 2018 gab es eine Geiselnahme am Hauptbahnhof. Foto: Marius Becker/dpa

Der Beschuldigte wurde aufgrund eines neuen neurologischen Gutachtens weiterhin für nicht verhandlungsfähig erklärt. Aus Sicht der Strafkammer scheint es eher unwahrscheinlich, dass der Delinquent jemals wieder so hergestellt sein wird, dass er sich vor Gericht verantworten kann. (gb mit dpa)