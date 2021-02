Foto: Screenshot TV Now

Hartz 4-Empfängerin aus Köln will mit Sohn Riesenrad fahren – dann folgt der Schock

Köln. Riesenschock für Hartz 4-Empfängerin Nadine aus Köln-Bickendorf!

Eigentlich wollte die 24-Jährige nur mit Sohn Marlon und Freund Dennis Riesenrad fahren. Ein gemeinsamer Familienausflug in Köln sollte es werden. Doch dann der Schock.

Hartz 4-Empfängerin aus Köln: Schock

Die junge Frau erzählt ihrer Mutter in der RTL2-Sendung „Hartz und herzlich“: „Dennis hat für Marlon das Ticket von seinem letzten Geld bezahlt. Er hatte noch fünf Euro übrig und ich hab sein Portemonnaie in meine Tasche getan.“

Irgendwann habe Nadine dann gemerkt, dass ihre Tasche verschwunden sei. Portemonnaie, Handy, Schlüssel, Kamera - alles weg. „Dennis ist direkt losgelaufen und hat überall geguckt, wo die Tasche ist und ist in alle Läden am Rhein gelaufen und hat gefragt. Da war aber nichts“, so die Hartz 4-Empfängerin weiter.

Das ist Köln Bickendorf:

Bickendorf ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln

Hier leben rund 16.560 Menschen

Bickendorf gehört zu den Stadtteilen mit der höchsten Arbeitslosenquote in Köln

Köln: Hartz 4-Empfängerin hat plötzlich 50 Euro weniger

Besonders bitter: In der Tasche befanden sich auch fünfzig Euro. Im Monat hat die junge Mutter 560 Euro zum Leben. Das verschwundene Geld reißt ein tiefes Loch in das Portemonnaie der Kölnerin.

Am Ende tauchte die Tasche zwar wieder auf, Finder brachten sie zum Schokoladenmuseum in Köln, das die Polizei informierte. Doch von dem Geld fehlt jede Spur.

Hartz 4-Empfängerin aus Köln in Sorge

„Ich bin aber dankbar, dass die Finder es überhaupt abgegeben haben“, sagt Nadine bei „Hartz und herzlich“.

Dennoch: „Jetzt fehlen mir fünfzig Euro vom Kindergeld. Jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie über die Runden komme. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist Pfand abgeben. Auf meinem Konto ist auch nicht mehr viel drauf.“

