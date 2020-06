An einer Grundschule in Köln ist es zu einem furchtbaren Vorfall gekommen. (Symbolbild)

Köln: Grausame Tat an Grundschule - „Es ist eine bestialische Geschichte“

Köln. In Köln hat es einen grausamen Vorfall gegeben, der für den normalen Menschenverstand nicht nachvollziehbar ist.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in dem Tiergehege einer Grundschule in Köln-Porz im Stadtteil Grengel mehr als ein Dutzend Kaninchen, 14 Hühner und alle Enten brutal getötet. Das bestätigt die Polizei.

Mehrere Kaninchen, Hühner und Enten wurden brutal getötet. (Symbolbild) Foto: dpa

In einer Grundschule in Köln wurden mehrere Tiere getötet

Das Tiergehege gehöre zum pädagogischen Konzept der Grundschule. Eine Tierpflegerin hatte die Kadaver am Montagmorgen entdeckt. Sie sei traumatisiert, berichtet der Express.

Nun wird der oder die Täter gesucht, um wie viele es sich handelt, ist bisher unklar. Doch wie die Tiere gestorben sind, scheint bereits geklärt zu sein.

Gegenüber dem Express gibt der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgesellschaft, Marc Müller, die Theorie des Tierarztes wieder.

Tiere wurden bestialisch getötet

„Marder und Fuchs wurden ausgeschlossen, sämtliche Tiere wurden getreten und erschlagen. Den Hasen wurde das Genick gebrochen, die Hühner müssen wie Fußbälle benutzt worden sein. Es ist eine bestialische Geschichte.“

Nur ein Hahn habe schwerverletzt überlebt.

Weitere Vorfälle im Stall der Grundschule

bereits zwei Mal ist in dem Stall der Grundschule etwas Schlimmes passiert

vor einigen Jahren sei ein Schwein erschlagen worden, der Täter ist nie gefasst worden

die Eier einiger Enten wurden zerstört

Grundschule will nun eine Kamera installieren

bei Facebook haben sich einige Menschen gemeldet, die eine solche Kamera spenden wollen

Grundschule sucht mit Aufruf nach Täter

Bei Facebook hat die Grundschule eine Belohnung von 300 Euro ausgerufen, wenn jemand Hinweise auf den Täter gibt. Außerdem wurde eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben.

Psychologisch gesehen ist das bewusste Töten eines Lebewesens ein Anzeichen eines psychopathischen Verhaltens. Dabei stehe die Lust am Töten im Vordergrund, keine Spontan- oder Notwehrhandlung. (fb)