Köln: Gastronomen entwerfen kreative Weihnachtsmarkt-Alternative – doch die Sache läuft aus dem Ruder

Köln. Es war eine kreative Idee von krisengebeutelten Gastronomen in Köln.

Doch die hatten wohl nicht mit der Ignoranz einiger Besucher gerechnet. In Köln hatten sich die Gastronomiebetriebe „Glühweinwanderungen“ ausgedacht, damit Menschen trotz Corona und abgesagter Weihnachtsmärkte einen Glühwein in der vorweihnachtlichen Zeit genießen können.

Köln: Glühweinwanderungen sorgen für Ärger

„Glühwein to Go“ boten gleich eine Reihe von Gastronomen in mehreren Stadtteilen von Köln an. Die Glühweinwanderung in der Südstadt beträgt beispielsweise 3,6 km mit mehreren Ständen auf der Strecke. Auch in anderen Stadtteilen gab es ähnliche Angebote. Und stets den Hinweis: haltet euch an die allgemeinen AHA-Regeln. Getränke und Speisen müssen mindestens 50 Meter Entfernung vom Ausschank konsumiert werden.

Corona-Verstöße, Müll und Lärm

Doch die gute Idee sorgte für jede Menge Ärger. Von mehr als 40 Beschwerden über Corona-Verstöße berichtet der „Express“, dazu Müll und Lärmbelästigungen.

Der Krisenstab der Stadt ist über das Problem im Bilde. „Instrumente, um hier einzuschreiten“ stünden bereit, so eine Stadtsprecherin Simone Winkelhog. War's das also schon wieder mit dem Glühweinwander-Spaß?

-------------------------

Mehr News:

NRW: Heftiges Video aufgetaucht! Polizist tritt obdachlose Frau auf Fahrrad einfach um

Thyssenkrupp: Sechsstelliger Bonus für Manager trotz Stellenabbau – „am Ende geht es auch um Glaubwürdigkeit“

NRW: Hartz-4-Empfänger wegen kuriosem Fund vor Gericht – Polizisten können es kaum fassen

-------------------------

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben alle Hände voll zu tun

Stadtsprecherin Simone Winkelhog zum „Express“: „Die Mitarbeitenden lösten in Ehrenfeld einen illegalen Weihnachtsmarkt auf, räumten den Hinterhof einer Gaststätte, in dem die Kunden To go-Glühwein konsumierten, und sie lösten vor allem in der Südstadt, in der Innenstadt, in Nippes und in Ehrenfeld immer wieder kleinere Ansammlungen von Personen im Bereich von Glühwein-Ausschankstellen auf.“

Erlaubt sind derzeit aufgrund der Coronaschutz-Verordnung Gruppen zu maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Die Schließung der „Glühweinwanderungen“ steht im Raum. Das Restaurant „Bagatelle“ in der Südstadt hat bereits reagiert und will keinen Glühwein mehr verkaufen.

Auch in anderen Städten wie Bonn und Düsseldorf gibt es nun Glühweinwanderungen. Damit die gute Idee funktioniert, braucht es nur noch Menschen, die sich dabei an die Regeln halten.