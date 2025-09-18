Ekelhafte Szenen bei Fußballspiel in Köln? Spieler erheben heftige Vorwürfe: „Gewürgt, geschlagen“

Fußball steht wie kaum eine andere Sportart für Teamgeist, Leidenschaft und Fairness. Doch immer wieder trüben Vorfälle von Diskriminierung und Gewalt dieses Bild. Besonders betroffen sind oft Vereine mit einer besonderen kulturellen oder religiösen Identität.

Aktuell sorgt ein erschütternder Fall aus Köln für Aufsehen, bei dem ein jüdischer Sportverein, TuS Makkabi Köln, nach einem Spiel Zielscheibe schwerer antisemitischer Beleidigungen und Übergriffe geworden sein soll. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf das Problem von Diskriminierung im Amateurfußball.

Antisemitismusvorwürfe in Köln: Alarmierende Vorfälle auf dem Platz

Das Spiel von TuS Makkabi Köln gegen den Stadtrivalen Nippes 78 II am Sonntag (14. September) sollte eigentlich nur ein sportlicher Wettkampf sein. Doch laut dem jüdischen Dachsportverband Makkabi Deutschland und TuS Makkabi Köln nahmen die Ereignisse eine düstere Wendung. „Massive antisemitische und gewalttätige Übergriffe“ seien während und nach dem Spiel erfolgt, so die Vereine in einem Instagram-Statement.

Spieler von Makkabi seien aufs Übelste beleidigt worden. Zwei Spieler seien „angespuckt, andere nach Abpfiff körperlich attackiert – gewürgt, geschlagen, an den Haaren gezogen“ worden. „Ein Zuschauer schlug einem unserer Spieler ins Gesicht“, hieß es weiter. Trotz dieser Anfeindungen gewann Makkabi die Partie deutlich mit 7:2.

Juristische Schritte eingeleitet

Doch nicht alle Anwesenden teilen die Schilderungen. Cengiz Kirat, der Abteilungsleiter Fußball von Nippes 78 II, wies die Vorwürfe vehement zurück. „Ich bin schockiert. Ich verstehe das nicht, ich bin überrascht von der Behauptung“, erklärte er gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Kirat betonte, während sowie nach dem Spiel keine antisemitischen Beleidigungen oder körperlichen Angriffe bemerkt zu haben. „Ich habe jedenfalls nichts gehört“, fügte er hinzu.

Die Verantwortlichen von TuS Makkabi Köln reagierten umgehend und brachten den Vorfall zur Anzeige. Der Vereinsvorsitzende Witek Krymalowski teilte mit, dass das Geschehene bei der Staatsanwaltschaft Köln angezeigt wurde. Zudem wurden das Sportgericht des Fußball-Verbandes Mittelrhein sowie die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann, über den Vorfall informiert. Makkabi Köln fordert Konsequenzen, um ein klares Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.

