Köln: Frau heißt ausgerechnet Corona – SO reagiert jetzt ihr Umfeld

Köln. Wo „Corona“ draufsteht, geht man lieber erstmal ein paar Schritte auf Abstand. Doch was, wenn es das eigene Klingelschild ist?

In Köln wohnt die Seniorin Katharina „Käthe“ Corona. Welchen Einfluss die aktuelle Coronavirus-Krise auf ihr Leben hat, erzählte die 93-Jährige dem „Express“.

Köln: Seniorin trägt den Nachnamen „Corona“

Mit 31 Jahren heiratete Käthe (geb. Klefisch) einen Mann mit italienischen Wurzeln. Sein Nachname: Corona. „Er war so ein richtiger Kölsch-Italiener“, erzählt sie. „Leider ist er schon lange verstorben. Aber den Namen habe ich behalten.“

Doch wie reagiert aktuell ihr Umfeld auf diesen Namen, der aktuell weltweit für so große Beunruhigung und Angst sorgt? „Ach ganz normal", so Corona. „Ich glaube, für viele Menschen ist das gar nicht so aufregend.“ Wie viele Senioren lebe sie alleine und sehe das gelassen.

Käthe Corona: Keine Angst mehr mit 93 Jahren

„Ich bin einfach ein jeckes, kölsches Mädchen, das gerne lebt und gerne Karneval feiert“, erzählt sie dem „Express“. „Ich lasse mir keine Angst einjagen, erst recht nicht mehr mit 93!“ (at)