Ergebnis der Stichwahl in Köln im Newsblog: SPD setzt Ausrufezeichen – Burmester wird OB

Erstmals wollten die Grünen mit Berivan Aymaz die Domstadt regieren. Sie ging als leichte Favoritin in den Wahlsonntag. Im Stadtrat stellt die Fraktion auf jeden Fall schon die Mehrheit. Doch auch SPD-Kandidat Burmestergewann die Stichwahl recht klar. Das Ergebnis und mehr im Newsblog!

OB-Stichwahl in Köln im Newsblog

1. Wahlgang Stichwahl (Zwischenstand) Aymaz (Grüne) 28,12 % 46,45 % Burmester (SPD) 21,33 % 53,55 %

19.34 Uhr: Wie wird es nach der Stichwahl politisch im Stadtrat weitergehen? Im Stadtrat stellen die Grünen mit 25,02 Prozent den stärksten Anteil. Wird Burmester eine grün-rotes-linkes Bündnis anstreben? Bei der Stichwahl bekam er stattdessen offenbar Unterstützung aus der CDU-Wählerschaft – eine rot-schwarze Annäherung auch darüber hinaus? Wobei es nicht für eine SPD-CDU-Mehrheit im Stadtrat reichen würde.

19.27 Uhr: Erstmals seit 2015 wird Köln wieder von einem Sozialdemokraten regiert werden. Fast alle Stimmen sind ausgezählt – Torsten Burmester liegt weiterhin klar mit 53,54 Prozent vorne. Die Grüne Berivan Aymaz ist geschlagen.

19.15 Uhr: Es scheint zu klappen für die SPD! Während die Partei in Dortmund eine heftige Klatsche hinnehmen muss, stellt sie voraussichtlich jetzt wieder den OB in der Domstadt. Burmester führt weiterhin deutlich mit über 53 Prozent – und viel ist nicht mehr auszuzählen.

18.57 Uhr: Knapp 10 Prozentpunkte liegt SPD-Mann Burmester aktuell vor der Grünen Aymaz. Er kann seinen Vorsprung weiter stabil halten – kommt noch eine Wende? Mehr als Zweidrittel der Stimmen wurden schon ausgezählt.

18.50 Uhr: Burmester stabilisiert seinen Vorsprung aktuell. Rund die Hälfte der Stimmen ist ausgezählt und der Sozialdemokrat führt mit 53,3 Prozent.

18.40 Uhr: In Köln wird das Rennen um den Rathaus-Chefsessel immer enger! Burmester führt – aber nur noch mit 53,36 Prozent. Ein gutes Drittel ist ausgezählt.

18.31 Uhr: Der Vorsprung von Burmester ist deutlich geschrumpft. Es sind derzeit erst etwa ein Viertel der Stimmen ausgezählt worden.

18.24 Uhr: SPD-Mann Burmester führt derzeit mit 61 Prozent. Allerdings: Es sind nur etwa 13 Prozent der Stimmen bisher ausgezählt.

18.09 Uhr: Eine Zahl steht schon mal fest – die Wahlbeteiligung lag um 18 Uhr bei 44,7 Prozent. Zwischen 18.45 bis 19 Uhr soll es die ersten aussagekräftigen Ergebnisse und Trends geben.

Wahlbeteiligung liegt höher als bei der letzten Stichwahl 2020

18 Uhr: Jetzt beginnt die Auszählung – mit den ersten Hochrechnungen wird in Kürze gerechnet.

17.20 Uhr: Um 17 Uhr lag die Stichwahl-Wahlbeteiligung mit 40,4 Prozent höher als die gesamte Wahlbeteiligung vor fünf Jahren, bei der Stichwahl 2020 (36,2 Prozent). Damals trat die Amtsinhaberin Henriette Reker gegen SPD-Mann Andreas Kossiki an und gewann deutlich mit 59 Prozent.

15.25 Uhr: Neuer Zwischenstand! Bis 15 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 31,3 Prozent, meldet „Express“. Zum Vergleich vor zwei Wochen lag sie mit 40,1 Prozent zu diesem Zeitpunkt deutlich höher.

12.23 Uhr: Immer mehr Menschen beteiligen sich an der Stichwahl. Laut „Express“ rechnet die Stadt Köln zum aktuellen Zeitpunkt mit einer Wahlbeteiligung von 15,9 Prozent.

Burmester hofft auf CDU-Unterstützung – Aymaz auf Linke- und Volt-Wähler

8 Uhr: In diesen Stunden fällt die Entscheidung! Berivan Aymaz, die derzeitige Vizepräsidentin des NRW-Landtags von den Grünen, will Oberbürgermeisterin werden. Besonders in der Innenstadt, inmitten der Metropole, tickt die Wählerschaft grün. Auch Anhänger der Linkspartei (sie kam bei der Stadtratswahl auf 10,8 Prozent!) und der ebenfalls starken Volt-Partei könnten eher zur Grünen tendieren. Doch reicht das für die Mehrheit?

SPD-Kandidat Torsten Burmester sicherte sich die Unterstützung des unterlegenen CDU-Kandidaten Markus Greitemann. Burmester, früherer Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, verspricht „Sicherheit und Sauberkeit“ und will damit auch im bürgerlichen Lager punkten.

Vorbericht: Befindet sich Köln im Niedergang?

Zehn Jahre lang stand die parteilose Henriette Reker an der Spitze Kölns. Die 68-Jährige trat nicht erneut an – ihr Erbe wird von vielen allerdings kritisch bewertet. Laut einer Forsa-Umfrage sehen viele Bürgerinnen und Bürger die Metropole im Niedergang. Verkehr, Sauberkeit und vor allem die Vermüllung der Straßen – die Liste der Probleme ist lang.

Sogar TV-Star Carolin Kebekus beklagte sich zuletzt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Dass Köln vor allem von innen schön ist, das habe ich schon immer gerne allen Freunden von auswärts erklärt, aber mittlerweile ist es echt extrem geworden. Wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dann kann ich nach einem Spaziergang nicht mehr in die Wohnung, ohne den kompletten Unterboden mit Sandstrahl zu bearbeiten.“