Ali Zülfikar (49) ist Künstler aus Köln, stellt regelmäßig seine Werke in ganz Europa aus. Doch jetzt ist er der Verzweiflung nahe, denn: Eines seiner Werke ist ein Fall fürs Gericht! Der Grund: Der Kölner hat in einem seiner Werke Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan (66) kritisch dargestellt – und dieses wurde prompt aus einer Ausstellung entfernt! Jetzt geht der 49-Jährige gerichtlich dagegen vor.

Köln: Künstler malt Bild von Erdogan – das endet vor Gericht

In einer Ausstellung am 2. November 2018 in Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz) sind sieben Kunstwerke des Kölners ausgestellt worden. In einem von ihnen wird Erdogan dargestellt. Das Bild zeigt den türkischen Präsidenten mit Sonnenbrille. Auf dem linken Glas der Sonnenbrille ist ein Kind in einer dramatischen Kriegssituation zu sehen, auf dem rechten Brillenglas ist der HDP-Politiker Selahettin Demirtas (47) im Gefängnis abgebildet. In der linken Hand hält Erdogan zudem einen Koran, darauf zu sehen sind seine blutigen Fingerabdrücke.

Künstler Ali Zülfikar vor seinem Kunstwerk. Foto: Heinz Werner Lamberz

Zu brisant sei die Abbildung gewesen. Deshalb habe die türkische Generalkonsulin in Mainz, Sibel Müderrisoglu, interveniert und Druck auf den Linzer Bürgermeister Hans Georg Faust (72, CDU) gemacht, der dann das Kunstwerk aus der Ausstellung herausgenommen habe. Für Zülfikar ein klarer Fall von Zensur. Der Künstler erklärt: „Diese Zensur ist inakzeptabel. Das Grundrecht von Künstlern, frei und ohne Angst künstlerisch tätig zu sein, wurde verletzt. Es darf nicht sein, dass ein Bürgermeister ein kritisches Kunstwerk zensiert, damit ein autoritärer Präsident und seine Anhänger nicht wütend werden.“

Das ist Recep Tayyip Erdogan:

am 26. Februar 1954 in Istanbul geboren

Vorsitzender der islamisch-konservativen AKP

seit 2014 Staatspräsident der Türkei, seit 2018 mit erheblich mehr Macht ausgestattet

unterdrückt türkische Opposition, unabhängige Medien und öffentliche Kritik

verfolgt Abbau des Laizismus in der Türkei (Trennung von Staat und Religion)

verfolgt aggressive Außenpolitik auf: die Türkei ist bzw. war am Syrien-, Libyen- und Bergkarabach-Konflikt beteiligt, streitet um Mittelmeer-Gasfelder mit Griechenland und Frankreich, Streit um Flüchtlinge mit der EU

Kölner klagt gegen Entscheidung – Bürgermeister räumt Fehler ein

Laut Zülfikar soll ihn Bürgermeister Faust nach dem Vorfall angerufen und sich entschuldigt haben – entgegen dessen Zusicherung aber nicht öffentlich. Zülfikar weiter: „Nach diesen Vorgängen habe ich am 16. November 2020 am Verwaltungsgericht Koblenz wegen des Angriffs auf die Kunst- und Meinungsfreiheit Klage eingereicht.“

Gegenüber dem „General-Anzeiger“ hatte Faust erklärt: „Ich muss eingestehen, dass meine Abwägung zugunsten der Sicherheit gegenüber der Freiheit der Kunst nicht in Ordnung war.“ Er sei davon ausgegangen, dass die Stadt als Veranstalter der Ausstellung zur Mäßigung verpflichtet sei hinsichtlich derartiger Aussagen über den türkischen Präsidenten. „Ich habe zudem die Gefahr, Anhänger und Gegner von Erdogan könnten in Linz aufeinandertreffen, überbewertet.“

„Klarer Fall von politischer Einflussnahme des türkischen Staates“

Trotzdem will Zülfikar die gerichtliche Entscheidung herbeiführen. Für ihn gehe es um mehr als persönliche Rehabilitation: „Es geht um einen klaren Fall von politischer Einflussnahme des türkischen Staates auf die Meinungs- und Kunstfreiheit in Deutschland.“

Ihm sei wichtig, dass das Verwaltungsgericht den CDU-Politiker für dessen Verhalten entsprechend rüge. (mg)

