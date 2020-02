Köln: Er griff zwei Frauen an – Polizei sucht DIESEN Mann

Köln. Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagabend (16. Februar) zwei Frauen in Köln belästigt. Er wurde handgreiflich und soll versucht haben die beiden Frauen zu vergewaltigen. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann.

Was war an dem Sonntagabend in Köln-Lövenich passiert?

Köln: Mann will zwei Frauen überwältigen - Polizei sucht diesen Unbekannten

Um kurz vor 23 Uhr war eine junge Frau zu Fuß in der Zaunstraße in Köln unterwegs, als der Tatverdächtige ihr von einer Tankstelle aus folgte und auch ansprach. Wie aus dem Nichts fixierte der Unbekannte die junge Frau und „berührte sie mehrfach unsittlich“, wie die Polizei mitteilte.

Doch die Frau konnte sich losreißen und rannte davon.

Etwa eine halbe Stunde später soll vermutlich der gleiche Täter dann eine ältere Frau angegriffen haben. Sie war gegen 23.30 Uhr auf einem Fußweg am Lövenicher Bahnhof unterwegs.

Ihr Begleiter lief nur 20 Meter weiter vorn. Doch der Unbekannte griff die 80-Jährige trotzdem von hinten an. Dann küsste er sie und versuchte sie ins Gebüsch zu zerren.

Foto: Polizei Köln

Frauen rufen um Hilfe und können sich losreißen

Doch die Seniorin rief um Hilfe. Auch ihr Begleiter wurde aufmerksam und griff ein. Das schreckte den Mann ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Jetzt hat ein Richter veranlasst, das Foto einer Überwachungskamera zu veröffentlichen.

Kennst du den Unbekannten?

Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Mann auf dem Bild und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hast du die Taten zufällig mitbekommen und kannst als Zeuge Hinweise geben. Dann melde dich bitte auch bei der Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (js)