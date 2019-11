Köln: Enkel (22) tötet Oma (79) – weil sie DAS zu ihm sagte?

Köln. Tötete er seine eigene Oma (79), weil sie ihn einen „faulen Hund“ nannte?

Diese Frage beschäftigt am Mittwoch das Landgericht in Köln. Maurice H. (22) wird Mord vorgeworfen. Er soll seine Großmutter laut Anklage im Juni nach einem verbalen Streit in deren Wohnung in Köln-Heimersdorf heimtückisch ermordet haben.

Köln: Enkel soll Oma getötet haben

Wegen seines Lebenswandels soll die Großmutter ihren Enkel einen „faulen Hund“ genannt haben. Das soll offenbar der Auslöser dafür gewesen sein, dass der 22-Jährige seine Großmutter in den Schwitzkasten nahm und würgte.

Enkel soll Messer gezückt und achtmal zugestochen haben

Als die Rentnerin davon geschwächt war, soll ihr Enkel ein Küchenmesser (Klingenlänge 20 cm) geholt und achtmal auf sie eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tötungsabsicht aus.

Oma verblutete in ihrer Wohnung

Die ältere Dame verblutete. Ihr Enkel soll noch 13.800 Euro Bargeld aus der Wohnung für seine Flucht mitgenommen haben.

Zehn Verhandlungstage angesetzt

Bei der 11. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll am 20. Dezember fallen. (ms)