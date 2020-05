Köln: Eltern schmeißen Sohn (30) raus – der schmiedet danach einen teuflischen Plan

Köln: Eltern schmeißen ihren Sohn raus – dann steht plötzlich das väterliche Auto in Flammen. (Symbolbild)

Köln. Schwere Vorwürfe gegen einen 30-jährigen Mann aus Köln!

Im vergangenen Sommer soll er das Auto seines Vaters in Brand gesteckt haben, nachdem er von seinen Eltern nach einem heftigen Streit fortgeschickt wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass der arbeitslose Kölner als Brandstifter unter Verdacht steht.

Köln: Hat ein Mann das Auto seines Vaters in Brand gesteckt?

Bei seinen Eltern kam der 30-Jährige nur deshalb unter, weil er seine Wohnung in Köln so sehr vermüllt hatte, dass er vom Vermieter rausgeschmissen wurde. Kurz nach seiner Rückkehr zu Vater und Mutter stand allerdings der elterliche Bungalow plötzlich in Flammen – gegen den Sohn wurde wegen Brandstiftung ermittelt, jedoch wurden die Bemühungen nach einiger Zeit eingestellt. Doch dann folgte im vergangenen Jahr der nächste Vorfall.

Nach dem Brand im Elternhaus lebten Vater, Mutter und Sohn in Wohnwagen und Zelt im Garten. Nach einem Streit musste der 30-Jährige jedoch das Grundstück verlassen, kam in einem Obdachlosenheim unter. Hat der Mann in seiner Wut darüber etwa den VW Touran seines Vaters in Brand gesteckt?

Familienmitglieder wollen den Kölner am Nachmittag vor dem Feuer auf einem nahegelegenen Spielplatz gesehen haben. Das Amtsgericht Köln zumindest ist sich sicher: Der 30-Jährige ist für das Feuer verantwortlich. Die Strafe: Eineinhalb Jahre Gefängnis.

Angeklagter legt Berufung gegen Gerichtsurteil ein

Doch die Angelegenheit kommt nicht zur Ruhe. Der Kölner, der bei seiner Geburt reanimiert werden musste und unter einer Sprachverzögerung litt, hatte Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts eingelegt. Er hatte die Vorwürfe abgestritten.

Zeugenaussagen zufolge habe der Angeklagte zwar mit dem Anzünden des väterlichen Autos geprahlt. Doch der 30-Jährige beharrt darauf, dass der Wagen seines Vaters und das daneben parkende Auto bereits brannten, als er am selben Abend zufällig am elterlichen Grundstück vorbei radelte.

Am Tag der Tat hatte der Verdächtige 2,3 Promille im Blut, berichtet der Kölner „Express“. Der Mann gibt zu, an jenem Datum mit seinen Freunden an einem Mülheimer Kiosk vor allem Bier getrunken zu haben. Den Vorwurf der Brandstiftung weist er allerdings nach wie vor von sich.

Dementsprechend überraschend kam am Dienstag die Forderung seiner Anwältin. Trotz der Unschuldsbeteuerungen forderte sie eine Haftstrafe auf Bewährung. Der Prozess soll am 20. Mai fortgesetzt werden. (at)