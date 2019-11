Köln: Dumm gelaufen! Frau fälscht Pass mit Foto von DIESEM TV-Star

Köln. Wer sich einen gefälschten Ausweis zulegt, sollte dafür vielleicht nicht unbedingt das Passfoto eines Promis benutzen.

Damit fiel jetzt zumindest eine 29-jährige Touristin in Köln auf. Als sie eine Prepaid-Simkarte am Schalter einer Reisebank in Köln am Hauptbahnhof kaufen wollte, musste sie den Ausweis vorzeigen.

Hauptbahnhof Köln: Gefälschte Papiere lassen Polizisten schmunzeln

Der Grund für die Verwirrung: Das Foto ähnelte nicht der Ausweisinhaberin selbst. Es zeigte stattdessen die US-Schauspielerin Kim Kardashian (39).

Die Bank-Mitarbeiter erkannten das Konterfei des Reality-Stars aus den USA und wurden stutzig.

Köln: Auf dem Pass war ein Foto von Kim Kardashian. Foto: imago images / ZUMA Press

Falscher Pass und gestohlene Kreditkarten

Sie baten daher die Bundespolizei um Hilfe. Auch die hinzugekommenen Beamten schmunzelten nach Angaben der Polizei über das Promi-Foto im Ausweis.

Die Beamten nahmen die Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung vorläufig fest.

Sie fanden bei ihr außerdem zwei fremde Kreditkarten, die vermutlich gestohlen waren.

Frau wieder auf freiem Fuß

Gegen eine Strafzahlung ließen die Polizisten die Frau mit den gefälschten Papieren wieder laufen. Den Ausweis musste sie allerdings auf dem Polizeirevier lassen. (vh/mit dpa)