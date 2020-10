Köln: DSDS-Kandidat tritt wehrlosem Mann gegen Kopf – Richter schockiert: „Fiese Nummer“

Köln. Ein DSDS-Kandidat musste sich vor dem Landgericht Köln wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Dabei ging es um einen „Sprung-Stampftritt“, den der Fan des 1. FC Köln gegen einen anderen Fan eingesetzt hatte. Der 34-Jährige hatte den anderen Mann während eines Streites gegen den Kopf getreten.

DSDS-Kandidat in Köln wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Die beiden Männer waren im Dezember 2018 kurz vor Ende des Fußball-Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum, das der FC mit 2:3 verlor, in Streit geraten. Sowohl der Angeklagte als auch das Opfer seien „wegen des Spiels in schlechter Stimmung“ gewesen, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Bei einer zufälligen Begegnung kurz vor dem Ende der Partie kam es zu einer Rempelei mit anschließender Auseinandersetzung.

Der angeklagte Deutsche streckte seinen Kontrahenten zunächst mit einem Faustschlag nieder. Laut Urteil trat er dann dem bewusstlos am Boden liegenden 26-Jährigen mit einem „Sprung-Stampftritt“ auf den Kopf. Dies kommentierte der Vorsitzende Richter mit den Worten: „Das war eine fiese Nummer. Es muss Schluss sein, wenn jemand am Boden liegt.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Wetter in NRW: Unwetter im Anmarsch! Wetterdienst mit heftiger Warnung für das Ruhrgebiet

NRW: Hausarztpraxen völlig überlastet – „Frage der Zeit, bis wir zusammenbrechen“

NRW: Mafia-Prozess mit nächstem Corona-Aufreger – Verteidiger spricht plötzlich von „Superspreader-Event“

NRW: Polizei hält Mercedes an – hinter dem Rücksitz machen sie diese gefährliche Entdeckung

-------------------------------------

Es hätte noch viel schlimmer kommen können

Das Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er verschluckte aber seine Zunge und drohte zu ersticken. Nur das beherzte Eingreifen eines Ersthelfers rettete ihn vor dem Tod. Am nächsten Tag konnte er das Krankenhaus mit leichten Einblutungen am Kopf wieder verlassen.

>>> Gelsenkirchen: Hochexplosive Chemikalien in Wohnung entdeckt – mehrere Straßen gesperrt

Allerdings hatte ein Gutachter betont, dass der Angreifer nur minimal einen anderen Winkel seines Beins hätte haben müssen, dann hätte es leicht zu einem Schädelbruch kommen können.

--------------------

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

--------------------

Opfer wollte nicht, dass Angreifer ins Gefängnis muss

Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess weitgehend gestanden. In einem Täter-Opfer-Ausgleich zahlte er 7.500 Euro an das Opfer. Der 26-Jährige gab zu Protokoll, dass er nicht wolle, dass der Angeklagte ins Gefängnis muss. Außerdem erwähnte der Richter in der Urteilsbegründung auch die Teilnahme bei DSDS.

Ein Kandidat von DSDS wurde wegen gefährlicher Körperverletzung am Landgericht Köln verurteilt. Foto: dpa

Aufgrund dieser Umstände sei die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden, sagte der Richter. „Wäre nur ein bisschen mehr passiert, wäre der Gang ins Gefängnis unvermeidlich gewesen.“ (fb/dpa)