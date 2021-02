Köln: Mutter und Sohn (13) lassen Mann nicht in Wohnung – plötzlich schießt der 71-Jährige auf die Tür

Köln. In Köln hatten sich eine Mutter mit ihrem Sohn in ihrer Wohnung vor einem aggressiven Mann verschanzt. Plötzlich fiel ein Schuss.

Die 37-Jährige und ihr 13-jähriger Sohn wurden am Dienstagmittag von einem Bekannten (71) in dem Mehrfamilienhaus in Köln bedroht.

Mutter und Sohn wurden in Köln von Bekanntem bedroht

Der Mann hatte sich nach Auskunft der Polizei Zutritt zu dem Haus verschafft.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Gas-Drama in Ennepetal – Mann stirbt, mehrere Häuser müssen evakuiert werden

Deutsche Post in NRW: Paket-Revolution! Diese Aufgabe nimmt dir der neue gelbe Container ab

Wetter in NRW: Nach Glätte und Eis – jetzt kommt der Frühling!

Münster: Mysteriöser Fall am Aasee – Joggerin gibt der Polizei Rätsel auf

-------------------------------------

Als sich die Frau weigerte, den Mann in die Wohnung zu lassen, soll der 71-Jährige sie bedroht haben und nach Tritten gegen die Tür einen Schuss auf die Tür abgegeben haben.

Die Frau schrie Zeugenaussagen zufolge bereits vor dem Schuss um Hilfe.

Mutter und Sohn haben einen Schock erlitten

Die Mutter und ihr Sohn erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

>>> Bochum: Mann (32) stirbt kurz nach Corona-Impfung – Obduktion bringt Klarheit

Die hinzugezogene Polizei konnten Mann noch im Haus festnehmen und stellten einen Revolver sicher.

Außerdem fanden sie noch ein Messer bei dem 71-Jährigen.

------------------------------

Das ist die Stadt Köln:

wurde im Jahr 50 als Colonia von den Römern zur Stadt erhoben

Sitz weltlicher und kirchlicher Macht im Heiligen Römischen Reich; Sitz des Erzbistums Köln, der größten römisch-katholischen Diözese Deutschlands

eines der wichtigsten Standorte der Chemie- und Automobilindustrie (u.a. Ford, Toyota, Lanxess)

mit rund 1,1 Millionen Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die bevölkerungsreichste Stadt in NRW und die viertgrößte in Deutschland (nach Berlin, Hamburg und München)

weltbekannte Sehenswürdigkeit: der Kölner Dom

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos)

------------------------------

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft hat bei Gericht den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags beantragt.

Die genauen Umstände zur Tat sind nicht bekannt. (fb)