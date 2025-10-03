Notfall auf Kölner Dom – Feuerwehr ist direkt zur Stelle

Action am Kölner Dom! Die Höhenrettung der Feuerwehr wagte sich am Donnerstagabend (2. Oktober 2025) ganz hoch hinaus. Mehrere Einsatzkräfte erklommen die beiden ikonischen Spitzen des Doms – den Nord- und Südturm.

Bei traumhaftem Wetter absolvierten die Spezialisten eine Übung, die sich später als glücklicher Zufall herausstellen sollte. Mehr dazu erfährst du hier!

Höhenrettung testet am Kölner Dom

„Die Höhenrettung der Feuerwehr übt immer wieder an markanten Gebäuden in Köln“, erklärte Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet gegenüber „express.de“. Solche Manöver nennt die Feuerwehr „kalte Lage“. In der Vergangenheit stieg das Team bereits auf den Fernsehturm „Colonius“. Das hilft vor allem dabei, Gebäude bei Rettungseinsätzen besser einzuschätzen.

Und diese Vorbereitung zahlte sich laut „express.de“ direkt aus. Während der Übung erlitt nämlich eine Frau auf der zweiten Ebene des Südturms plötzlich einen medizinischen Notfall. Glück im Unglück: Die Höhenretter waren sofort zur Stelle, kümmerten sich um die Patientin und brachten sie sicher nach unten.

Klettern am Kölner Dom? Streng verboten!

Der Südturm des Kölner Doms misst 157,22 Meter. Für Besucher gibt es in 100 Metern Höhe eine Plattform, erreichbar über 533 Stufen. „Zunächst führt eine Wendeltreppe bis auf knapp 75 Meter hinauf, die letzten Höhenmeter bis zur Aussichtsplattform bewältigt man über eine Metalltreppe“, beschreibt die offizielle Website des Doms.

Doch Achtung: Kletterpartien am Kölner Dom sind strikt verboten! Immer wieder sorgen waghalsige Blogger oder YouTuber mit illegalen Aktionen für Schlagzeilen. Solche Stunts haben schon zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Echte Profis wie die Höhenrettung setzen hingegen auf geplante und legale Einsätze, um Risiken zu minimieren.