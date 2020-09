Köln: Dieb klaut Silberschmuck aus Wohnung – DIESER dumme Fehler verrät ihn

Köln. Leichtes Spiel für die Polizei in Köln!

Ein Dieb brach in eine Wohnung ein und klaute Schmuck. Dann machte er sich mit der Beute aus dem Staub, doch ein dummer Fehler verriet den Einbrecher in Köln.

Köln: Dieb klaut Schmuck aus Wohnung und macht dummen Fehler

Vergangenen Mai verschaffte sich der Dieb Zugang zu einer Wohnung auf der Tempelstraße in Köln-Deutz und nahm diversen Silberschmuck mit. Bei der Tat unterlief dem Einbrecher allerdings ein dummer Fehler, sodass die Polizei leichtes Spiel hatte. Darüber berichtet der „Express“.

Der 51-Jährige verlor nämlich ein Taschentuch am Tatort, welches die Beamten später sicherstellten und auf DNA-Spuren untersuchten. Der Mann war zwar nicht in Deutschland vorbestraft, doch ein Abgleich in der internationalen Datenbank ergab einen Treffer in Österreich. So konnte die Polizei den Dieb schließlich überführen.

Der 51-jährige Familienvater, der in einem Imbiss arbeitete, musste sich nun vor dem Amtsgericht in Köln verantworten. Er gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Seine Beute verkaufte der Mann später, der Schmuck ist bis heute verschwunden.

Opfer leidet bis heute - Richter spricht Urteil

Das Einbruchsopfer hat den Vorfall bislang noch immer nicht verarbeitet. Zwar habe die 37-Jährige den materiellen Schaden von 1400 Euro von ihrer Versicherung erstattet bekommen, doch seien es wertvolle Erinnerungsstücke gewesen. Zudem habe sie der Einbruch sehr bedrückt und sie fühle sich nicht mehr sicher in ihrer Wohnung, sagte sie weinend. Der Angeklagte entschuldigte sich daraufhin bei der Frau und bot ihr 1000 Euro Schmerzensgeld an.

Der Richter verurteilte ihn sich schließlich zu einer 1,5 jährigen Haftstrafe auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte die Strafe hingegen als Haftstrafe gefordert, wie der „Express“ schrieb. (nk)