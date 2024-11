Kirmes in NRW: Kurz nach Eröffnung kommt es zum Schock-Moment – Besucher sitzen plötzlich in Achterbahn fest

Eine Kirmes ist mit allerlei Fahrgeschäften, Süßigkeitenständen und vor allem fröhlichen Menschen gespickt. Doch in NRW war plötzlich alles anders – es herrschte absolute Dunkelheit und Stille.

Denn mit einem Schlag war es am 1. November vorbei mit der Rummelplatz Musik, den bunten Lichtern und auch die Geschäfte standen still. Inmitten des Durcheinanders? Viele Menschen, die in den Achterbahnen und Karussells festsaßen.

NRW: Kirmes-Chaos wegen Stromausfall

„Um 18.11 Uhr ist von ein auf der anderen Sekunde der Strom weg“, berichtete Kirmes-Sprecher Hugo Winkels im RTL-Interview. Was er damit meinte? Nur elf Minuten nach der Eröffnung lag die Kölner Kirmes im Dunkeln. Für viele Menschen ein Schock, aber immerhin konnten sie ihren Weg zu Boden fortsetzen und sicher nach Hause gehen. Für die Menschen in den luftigen Fahrgeschäften hingegen war es erst der Anfang des wahrgewordenen Alptraums.

So gibt es in der Karnevals-Metropole auch Fahrgeschäfte, die bis zu 45 Meter hoch sind. Nicht nur das Riesenrad, sondern auch die Achterbahn „Wilde Maus“. Und dort gestaltete sich die Rettung wesentlich komplizierter. So mussten mehrere Besucher sogar evakuiert werden. Diese Bergung dauerte rund 30 Minuten – Minuten, die den gefangenen Gästen wie Stunden vorgekommen sein müssen.

Was der Grund für den Stromausfall war? Ein defektes Relais habe für eine Überspannung gesorgt und dadurch sei dann der Strom automatisch abgeschaltet worden.

Lob und Freude: Kirmes-Veranstalter sind dankbar

Inzwischen konnten viele wieder aufatmen und sind einfach nur dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist und vor allem, dass alle Beteiligten so ruhig gehandelt haben. So schrieben auch die Veranstalter auf Facebook: „Ein riesiges Lob geht an die Feuerwehr, Polizei, Security und an alle Schaustellerinnen und Schausteller – alle haben in dieser Situation mit Professionalität und Ruhe reagiert und gezeigt, wie sicher und organisiert Kirmesbetrieb auch in Notlagen sein kann.“ Weiter texteten sie: „Ein besonderer Dank geht an unsere Besucherinnen und Besucher, die sich so vorbildlich und besonnen verhalten haben.“

Für alle Adrenalin-Fans gibt es übrigens gute Nachrichten: Die Kirmes ist bereits wieder im vollen Betrieb – Besucher können all die Angebote noch bis Sonntag (3. November 2024) nutzen.