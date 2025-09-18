Groß-Demo in Köln! Erhebliche Verkehrsstörungen drohen – der Grund ist ernst

Köln ist bekannt für seine lebendige Vielfalt und kulturelle Offenheit. Insbesondere samstags erfüllt geschäftiges Treiben die Innenstadt, während Besucherinnen und Besucher die Einkaufsstraßen, Sehenswürdigkeiten und Cafés genießen.

Doch am Samstag, dem 20. September, dürfte es in der Domstadt anders zugehen, denn gleich zwei größere Demonstrationen werden das Stadtbild prägen. Wer an diesem Tag nach Köln möchte, sollte etwas mehr Zeit einplanen, denn es wird mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet.

Kölner Innenstadt: Verkehrsprobleme durch Großveranstaltungen

Eine der angekündigten Versammlungen ist der „Marsch für das Leben“, ein Protest gegen Abtreibung, der um 12.45 Uhr am Neumarkt startet. Der Demonstrationszug führt durch das Stadtzentrum, bevor er mit einer Abschlusskundgebung erneut auf dem Neumarkt endet. Laut Polizei Köln werden rund 5000 Teilnehmende erwartet. Zwar bleiben zentrale Verkehrswege wie die Rheinbrücken frei, doch durch Straßensperrungen kann es zu Verzögerungen kommen.

Die Gegendemonstration trägt den Namen „Pro Choice“ und spricht sich für das Recht auf Abtreibung aus. Diese Kundgebung wird ebenfalls auf dem Neumarkt stattfinden, wobei die Veranstalter mit etwa 1000 Beteiligten rechnen. Die Polizei Köln weist darauf hin, dass es aufgrund der Versammlung und nötiger Straßensperrungen zudem zu Störungen im öffentlichen Nahverkehr kommen kann. Besucherinnen und Besucher von Köln und ortskundige Autofahrende werden gebeten, ihre Wege entsprechend umzuplanen.

Mehr Sicherheit bei Kölner Demonstrationen

Um die Sicherheit bei beiden Veranstaltungen zu gewährleisten, wird die Polizei Köln mit einem starken Einsatzteam vor Ort sein. Ihr Ziel ist es, Zusammenstöße zwischen den beiden gegensätzlichen Gruppierungen zu verhindern. „Die Polizei Köln wird zu herausragenden Ereignissen oder Entwicklungen im laufenden Einsatz auch online über Facebook und X informieren“, betont die Behörde.

Darüber hinaus geht die Polizei entschlossen gegen Störer vor, die die Demonstrationen für rechtswidrige Handlungen nutzen wollen. Straftaten, die unter dem Deckmantel der Meinungs- oder Versammlungsfreiheit begangen werden, sollen konsequent unterbunden werden.

