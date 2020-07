Köln: Schwangerer Instagram-Star steht unter Schock – beim Filmen passiert plötzlich DAS

View this post on Instagram

Ein Kind in die Welt zu setzen ist keine Kleinigkeit. Es bedeutet, dass man künftig sein Herz außerhalb des Körpers herum laufen lässt ♥️ Es ist unglaublich wozu der weibliche Körper in der Lage ist. Seit dem Wochenende, sind wir in der 27sten Schwangerschaftswoche. Unsere Knopfeline ist selten so aktiv wie momentan 👶🏼 Wenn ich eine Position einnehme, die ihr nicht passt, dann lässt sie mich das spüren. Sie tanzt gerne zu Musik und am aller liebsten mag sie Papas Stimme ganz nah am Bauch hören. Wenn wir mit ihr sprechen, dann streckt sie uns ihre Füße entgegen, die man am liebsten jetzt schon abknutschen würde. Nachts hat sie oft Schluckauf und dann bleibe ich gerne wach um die leichten Bewegungen in mir wahrzunehmen. Besonders gerne drückt sie momentan auf meiner Blase herum und hat mich damit schon in die ein oder andere unangenehme Situation gebracht 😅 Doch ich kann es kaum erwarten, dass sie bei uns ist. So ganz, und echt und nah. Weil langsam wird klar: ein Leben ohne sie kann ich mir jetzt schon nicht mehr vorstellen. #dickbauchdienstag #ssw27 #preggo #schwangerschaft #silkytouch #carmushkapresets