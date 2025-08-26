Schon 10 Tote! Köln will knallhart durchgreifen und droht mit heftigem Bußgeld

Die Zahl schockiert: Schon 10 Menschen mussten hier ihr Leben lassen – und das allein in diesem Jahr. Jetzt möchte Köln knallhart durchgreifen und zieht die Reißleine. Bis zu 1.000 Euro Bußgeld können auf dich zukommen, wenn du dich nicht an diese Regel hältst.

Sommer, Sonne und … Badezeit? In Köln steht ein besonders strenges Verbot zur Abstimmung, dessen Verstoß mit einem hohen Bußgeld geahndet werden soll. Der Hintergrund: Im Rhein in NRW gab es nach Daten der DLRG in diesem Jahr bis Ende Juli bereits 10 Todesfälle. Im letzten Jahr waren es insgesamt 14 – eine Zahl in Rekordhöhe! Immer wieder passieren gefährliche Badeunfälle im Rhein, die die Stadt mit dem neuen Gesetz verhindern will.

Köln droht mit heftigem Bußgeld

Das zur Abstimmung stehende Gesetz sieht ein strenges Badeverbot im Rhein vor. „Als Baden im Rhein gilt jedes Betreten: Schwimmen, im Wasser waten, im Wasser spielen sowie die Nutzung von Luftmatratzen, Schwimmtieren etc.“, heißt es in dem Beschlussentwurf. Am 4. September entscheidet der Kölner Stadtrat über das Verbot – und die drohenden Konsequenzen bei Verstößen.

Schon im unmittelbaren Uferbereich des Rheins lauern Gefahren, die Menschen nur schwer erkennen. Wenn große Schiffe vorbeifahren, zieht sich das Wasser beispielsweise erst zurück, steigt dann allerdings mit unerwarteter Kraft schnell wieder an. Wenn Menschen dem zurückweichenden Wasser erst folgen und immer weiter vom Ufer abtreiben, kann die Hauptströmung sie mit ungeahnter Kraft mitreißen. Wer gegen das Badeverbot im Rhein verstößt, dem drohen Bußgelder von bis zu 1.000 Euro!

Der Entwurf soll in der Kölner Stadtordnung verankert werden und damit dauerhaft gelten – so ist der Plan. Nicht unter das Badeverbot fallen das Aus- und Einsteigen bei Booten, Rudern, Kanufahren und der Angelsport.

Badeverbot ab Knöchel-Tiefe

Auch in weiteren Städten am Rhein wird das Badeverbot diskutiert oder gilt sogar schon. Maß aller Dinge ist dabei immer der Knöchel: Wer sich tiefer in den Rhein traut, muss in Düsseldorf, Neuss, Meerbusch und Krefeld bereits bis zu 1.000 Euro Bußgeld zahlen.

Auf Social Media warnt die Polizei Duisburg die Menschen eindringlich mit Schockbildern „Sie waren zu fünft. Jetzt fehlt einer für immer“, hießt es hier. „Kein Mut, kein Spaß, kein kurzer Kick ist es wert, einen Freund für immer zu verlieren“.

Auch DLRG-Präsidentin Ute Vogt befürwortet das Badeverbot am Rhein. „Wenn allen Warnungen zum Trotz Leute weiter die Gefahr ignorieren, dann ist das Verbot nur allzu nachvollziehbar. Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Abkühlung: Die Sicherheit für Leib und Leben geht vor“, appelliert sie eindringlich. Das drohende Bußgeld könnte die Menschen sensibilisieren. „Die Warnhinweise unserer Rettungsschwimmer werden leider nicht immer ernst genommen“. (mit dpa/lnw)