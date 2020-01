Köln: Brutaler Fan-Angriff – Mann (37) schwer verletzt im Krankenhaus

Brutaler Angriff auf Fußball-Fans in Köln. (Symbolbild)

Köln. Die Polizei in Köln fahndet nach einem brutalen Angriff nach einer Gruppe Fußball-Fans!

Am Samstagabend waren Anhänger des FC Viktoria Köln am Sportpark Höhenberg angegriffen worden. Bei dem Angriff wurde ein Viktoria-Fan (37) schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Reisebus der Viktoria-Fans entstand außerdem ein Sachschaden.

Köln: Brutaler Fan-Angriff nach Drittliga-Spiel von Viktoria Köln

Gegen 23.30 Uhr, die Anhänger von Viktoria Köln waren gerade vom Drittliga-Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC (2:2) heimgekommen, griffen die Unbekannten unmittelbar nach der Ankunft des Fanbusses an der Frankfurter Straße an und bewarfen sie mit Glasflaschen. Mehrere Angreifer packten den 37-Jährigen und schlugen auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Gruppe über die Frankfurter Straße in unbekannte Richtung.

Waren Angreifer Fans von Stadtrivale Fortuna Köln?

Laut Zeugen sollen die Angreifer zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen sein und alle dunkel gekleidet gewesen sein. Einige von ihnen sollen mit weißen Tüchern maskiert gewesen sein. Während des Angriffs sollen sie zudem „Fortuna, Fortuna“ gerufen haben. Das würde wohl auf Anhänger von Stadtrivale Fortuna Köln hindeuten. Belegt ist das aber nicht.

Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise

Jetzt ermittelt die das Kriminalkommissariat der Kölner Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Hast du etwas mitbekommen? Dann melde dich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ms)