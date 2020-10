Köln: Bombenfund mitten in der Stadt – dann kommt es zu erschreckenden Szenen

Köln. Bombenfund in Köln!

Im Stadtteil Köln-Ehrenfeld wurde am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Feuerwehr der Stadt warnte gegen 12.15 Uhr über die Warnapp Nina. Die aufwendige Evakuierungsmaßnahme dauerte stundenlang, die Entschärfung erfolgte erst nach Mitternacht. Es kam plötzlich zu erschreckenden Szenen.

Bombe in Köln: Bombenfund in der City - erschreckende Szenen am Abend

Gefunden wurde die Zehn-Zentner-Bombe in der Fröbelstraße Höhe Hausnummer 20 bei Bauarbeiten. Wie die Stadt mitteilte, waren rund 13.000 Menschen betroffen. Dass die Evakuierungsmaßnahme aufwendig werden würde, war klar. Dass es zu KOmplikationen kommen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet.

Das ist die Stadt Köln:

Köln ist eine Kommune in NRW

ist mit 1,1 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Kommune in NRW und die viertgrößte Stadt in Deutschland

besteht aus neun Stadtbezirken und 86 Stadtteilen

ist eine Karnevalshochburg

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Kölner Dom (Unesco-Weltkulturerbe), Schokoladenmuseum

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos), die einen Messerangriff während eines Wahlkampftermins 2015 schwer verletzt überlebte

Denn während die Evakuierung lief, stellte sich zunächst heraus, dass es mehr Corona-Infizierte als angenommen gab. Sie befanden sich in häuslicher Quarantäne und wurde einzeln mit Rettungswagen in einen dafür vorgesehenen Bereich des Rhein-Energie-Stadions gebracht.

Weiter wurde für diejenigen, die von den Maßnahmen betroffen waren und nicht selbstständig zur Anlaufstelle gelangen konnten, Bus-Shuttles eingerichtet, um zu der Aachener Straße 999 zu gelangen. Mehr als 200 Krankentransporte waren angemeldet worden. Für Anwohner mit Hunden war ein beheiztes Zelt aufgestellt worden.

Doch dann kam es zu erschreckenden Szenen: Als beim zweiten Klingeldurchgang sichergestellt werden sollte, dass alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben hat sich eine Person in der Geisselstraße geweigert, ihre Wohnung zu verlassen. Ordnungsamt und Polizei versuchten, sie zum Gehen zu animieren. Eine andere Person hat an einer der Absperrungen sogar randaliert. Die Polizei nahm sie daraufhin in Gewahrsam.

Mehrere Hundert Kräfte im Einsatz

Weiter wurde der Luftraum für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Der gesamte Bereich sollte großräumig umfahren werden.

Der Ordnungs- und Verkehrsdienst war mit 150 Kräften im Einsatz. Dabei unterstützen 90 Personen der Hilfsdienste, 21 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie 12 Polizeikräfte.

Um 1.09 Uhr war die Bombe schließlich erfolgreich entschärft. Die Verkehrsbeschränkungen wurden nach und nach wieder aufgehoben und Anwohner konnten wieder zurück in ihre Häuser. (js, nk, mg)