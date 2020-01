Köln: Weltkriegsbombe entdeckt – massive Auswirkungen auf den Zugverkehr in NRW!

In Köln ist am Montag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Entschärfung wirkt sich massiv auf den Bahnverkehr aus. (Archivbild)

Köln. Am Montagabend ist bei Bauarbeiten in Köln-Deutz eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger soll am Dienstag entschärft werden.

Die Evakuierungsmaßnahmen werden erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in NRW haben. Denn in den Evakuierungsbereich fällt auch die Bahnhaltestelle Köln-Deutz: Eine Hauptverkehrsader im Fern- und Nah-Verkehr. Zahlreiche Zugpendler müssen sich am Dienstag ab 9 Uhr auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. „Der Bahnverkehr über die Hohenzollernbrücke wird für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt“, so Stadtsprecherin Sabine Wotzlaw.

Alle Infos im Ticker:

Köln: Bombe entdeckt! Bahnverkehr betroffen

Dienstag

8 Uhr: Wann genau der Blindgänger entschärft wird, war am Montag noch nicht klar. Inzwischen heißt es bei der Bahn: Die Bombe wird gegen 12 Uhr entschärft.

Dann wird es wohl auch zu Zugausfällen kommen, die sich auf große Teile des Bahnverkehrs in ganz NRW auswirken.

Betroffen sind laut Bahn folgende Verbindungen im Fernverkehr:

ICE-Züge Köln – Wiesbaden – Mannheim – Stuttgart werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt (M) werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Berlin – Hannover – Hamm (W) – Köln /Bonn/ Koblenz werden vsl. umgeleitet.

IC-Züge Hamburg – Münster (Westf) – Köln werden vsl. nach Dortmund Hbf umgeleitet.

IC-Züge Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart/Basel SBB werden vsl. umgeleitet.

IC-Züge Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Frankfurt (M) – Nürnberg – Passau werden vsl. umgeleitet.

IC-Züge Berlin – Hannover – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart – Ulm werden vsl. umgeleitet.

IC-Züge Norddeich Mole – Emden – Münster (W) – Köln – Koblenz werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt (M) – Würzburg – Nürnberg – München werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt (M) Flugh – Mannheim – Stuttgart – München bzw. Basel SBB werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt (M) Flugh – Mannheim – Stuttgart) werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Amsterdam Centraal – Köln – Frankfurt (M) werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Bruxelles-Midi – Aachen – Köln – Frankfurt (M)) werden vsl. umgeleitet.

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt (M) – Nürnberg – Passau – Wien werden vsl. umgeleitet.

7 Uhr: Auf der Hohenzollernbrücke sollen während der Entschärfung nach Angaben der Stadt ebenfalls keine Züge fahren. Um den Fundort der Bombe am Kennedy-Ufer im Stadtteil Deutz wird für die Evakuierung demnach ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet.

Montag

18 Uhr: Obwohl die Fliegerbombe am Rheinufer bereits am Montagnachmittag entdeckt worden war, wird sie aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse erst am Dienstag entschärft. Zwar sind nur 15 Anwohner betroffen, doch fällt in den Evakuierungsbereich von 500 Metern ein Wirtschaftsunternehmen und der Landschaftsverband Rheinland.

„Ebenfalls ist die Kölner Oper im Staatenhaus betroffen. Hier wird bis nach Abschluss der Maßnahme kein Spielbetrieb stattfinden können“, so die Stadt Köln in einer Mitteilung.

Die Hauptzufahrtsstraßen Mindener Straße und die Opladener Straße sind nicht von der Sperrung betroffen.

Hier erhältst du weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Betroffene am morgigen Dienstag beim Bürgertelefon unter 0221/221-0 sowie beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221/221-32000. (mb, pen)