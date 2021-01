Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Köln: Bewegend, was diese Corona-Patientin (81) erlebt – „Mich berührt das sehr“

Köln. 481.042 Menschen in NRW hatten bereits Corona (Stand: 29 Januar, 20.30 Uhr). 10.597 davon sind mit oder an dem Virus gestorben. Überlebt hat eine Frau (81) aus Köln. Sie kam eigentlich wegen eines Sturzes ins Krankenhaus und infizierte sich dort. Es ist einfach bewegend, was sie erlebt hat.

Angelika Müller* (53) war wahrlich berührt. Ihre 81-jährige Schwiegermutter stürzte vor ein paar Wochen und kam in ein Krankenhaus in Köln. Zwei Wochen lang musste die Rentnerin dortbleiben. Doch an dem Tag, als es für sie nach Hause gehen sollte, wurde sie positiv auf Corona getestet.

Köln: Frau lobt Gesundheitsamt

Infiziert hatte sich die 81-Jährige vermutlich bei ihrer Zimmergenossin. Doch die Rentnerin aus Köln hatte keine Symptome, also brachte sie ein Rettungswagen samt Helfer in Schutzkleidung nach Hause. Sie musste sofort in Quarantäne.

Zehn Tage lang war sie auf sich allein gestellt. Ihr Ehemann ist in einem Pflegeheim. Ihre Kinder, Enkel und auch die Schwiegertochter brachten der Frau regelmäßig Lebensmittel und selbstgekochte Gerichte vorbei.

Der Frau aus Köln brachte die Familie regelmäßig Lebensmittel und selbstgekochte Gerichte vorbei. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

„Wir haben jeden Tag per Whatsapp-Video mit ihr gesprochen. Sie hat das alles gut überstanden – Gott sei Dank“, sagte Angelika im Gespräch mit DER WESTEN. Denn die Familie aus Köln hatte große Angst um die ältere Dame – sie hat COPD. Eine Lungenkrankheit, bei der die Lunge dauerhaft geschädigt und die Atemwege verengt sind.

Angelikas Schwester (50), die nicht an einer Vorerkrankung litt, wurde hingegen schwerer getroffen. „Sie hatte zum selben Zeitpunkt Corona. Sie konnte nicht riechen, schmecken, hatte hohes Fieber und mehr. So unterschiedlich kann es ausfallen.“

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Während der Quarantäne ihrer Schwiegermutter passierte etwas, dass Angelika einfach mit der Welt teilen musste. In der Gruppe „Nett-Werk Köln“ auf Facebook schrieb sie nieder, was ihre Schwiegermutter erlebt hatte und berührte damit viele Menschen.

Sie schrieb: „Weil oft geschimpft wird, möchte ich mal ein großes Lob an die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt in Köln loswerden. Das Gesundheitsamt ruft jeden Tag an, um zu hören, wie es ihr geht.“

Köln: Nutzer sind begeistert

Auch als die 81-Jährige an einem Tag etwas „panischer“ wurde, als sie Symptome bemerkte, beruhigte sie das Gesundheitsamt Köln und rief sogar drei Mal am Tag an. „Ich war so fasziniert. Sonst hört man immer nur Schlechtes“, sagte Angelika.

Deswegen musste sie diese Erfahrung der Welt einfach mitteilen.

Mit ihrem Post in der Kölner Gruppe wollte sie den Menschen aufzeigen, dass trotz der starken Auslastung der Ämter, „die Schwachen nicht allein gelassen werden. Mich berührt das sehr“, sagte sie.

Über 200 Nutzer aus Köln kommentierten den Post, 2400 Mal wurde auf „Gefällt mir“ gedrückt. Ein Kommentar: „Schön, dass mal jemand etwas Gutes schreibt, anstatt immer nur Kritik und Negatives. Danke dafür!“

Nun ist die Rentnerin wieder fit, darf die Familie wieder sehen und will sich impfen lassen. Die Fürsorge des Gesundheitsamtes Köln wird sie wohl nicht mehr vergessen.

*Der Name ist der Redaktion bekannt, wurde aber aus privaten Gründen geändert.