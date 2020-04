In Köln haben Anwohner einer mysteriöse Beobachtung am Himmel gemacht. (Symbolbild)

Köln: Anwohner bemerken mysteriöse Flugobjekte – unglaublich, was es damit auf sich hat

Köln. Große Aufregung Sonntagnacht in Köln. Beim Blick in den Himmel konnten die Menschen ab 22.30 Uhr ein besonderes Phänomen beobachten.

Helle Lichtpunkte schossen durch die Nacht. Viele fragten sich, was hinter den mysteriösen Flugobjekten steckte: Sternschnuppen, unglaublich schnelle Flugzeuge oder doch etwas ganz anderes? Darüber berichtet der „Express“ aus Köln.

Köln: Anwohner entdecken mysteriöse Flugobjekte – das steckt dahinter

Demnach seien in der Nacht kleine leuchtende Punkte hintereinander am Firmament zu sehen gewesen, etwa so groß wie Sterne. Sie seien aus dem Nichts aufgetaucht und mit hoher Geschwindigkeit von Südwesten nach Nordosten gerast.

Alle Objekte hätten dabei die gleiche Flugbahn verfolgt. Waren die Kölner etwa Zeuge eines Besuchs aus dem All? Die Antwortet lautet nein.

Stattdessen handelte es sich nach Angaben des „Express“ um einen Schwarm von Internet-Satelliten, den so genannten „Starlinks“. Sie gehören zum privaten Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, SpaceX.

Elon Musk schickt hunderte Satelliten ins All

Das Raumfahrtunternehmen schickte seine ersten 60 Satelliten im Mai 2019 ins All. Mittlerweile sind es nach Angaben der „Frankfurter Rundschau“ bereits 360. Und viele weitere sollen folgen. Sie sind derzeit bei freier Sicht nachts über Teilen Deutschlands zu erkennen.

Kritiker beanstanden, dass „Starlink“ und andere Internet-Satelliten zu einer „Vermüllung“ des Nachthimmels führen und damit nicht nur dem Laien die Beobachtung der Sternbilder vermiesen. Auch die Arbeit professioneller Astrologen werde erheblich erschwert.

Schon im März 2019 hätten laut „Frankfurter Rundschau“ 2.062 Satelliten die Erde umkreist. Zum Vergleich: Selbst bei perfekten Bedingungen seien maximal 3.000 Sterne mit bloßen Auge zu erkennen. (ak)