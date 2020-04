Köln: Angreifer (20) prügelt brutal auf Passanten ein – eindrucksvoll, wie seine Mutter reagiert

Köln. Was für eine miese Attacke im Mai 2019 in Köln! Eine Gruppe griff einen Mann an und trat auf ihn ein, nun ist ein Urteil gefallen.

Das war passiert: Weil der Mann einen Hund vor einer Bar streicheln wollte, ging die Gruppe auf ihn los. Ein 20-Jähriger sprühte Pfefferspray auf den Mann. Er wurde zu Boden gestoßen, der 20-Jährige trat mehrmals auf den Kopf des Opfers ein.

Jetzt ist in Köln das Urteil gegen den brutalen Schläger gefallen. Seine Mutter hatte nach der Tat eindrucksvoll reagiert.

Köln: 20-Jähriger prügelt brutal auf Passanten ein

Der 20-Jährige stand im vergangenen Mai bereits unter laufender Bewährung. Denn er war nicht das erste Mal gewalttätig geworden. Trotzdem kam es auch an jenem Mai-Tag in Köln zu einem brutalen Angriff des jungen Mannes. Darüber berichtet der „Express“.

Sein Opfer wurde schwer verletzt und war mehrere Woche arbeitsunfähig, der 20-Jährige blieb dagegen unerkannt. Nach der Tat ging ein Video von dem brutalen Angriff auf den Handys der Gruppe und deren Umfeld herum.

Frau reagiert unglaublich nach Tat

Als die Mutter des 20-Jährigen jedoch das Video sah, traf sie eine unglaubliche Entscheidung: Sie meldete ihren Sohn bei der Polizei. Aus Verzweifelung. Der junge Mann musste sich daraufhin vor dem Gericht in Köln verantworten.

Ähnlich wie die Mutter, zeigte sich auch der Richter entsetzt über das Verhalten des 20-Jährigen. Der trug offenbar ein großes Gewaltpotenzial in sich und hatte zudem auch fast die Hälfte der Termine bei seinem Bewährungshelfer geschwänzt. Jetzt kam eine weitere Bewährungsstrafe hinzu.

Der brutale Prügeler muss nicht ins Gefängnis, dafür muss er eine neunmonatige Bewährungsstrafe ableisten, wie der Express schreibt. Ob der 20-Jährige die nun hinzukommenden Termine beim Bewährungshelfer wahrnehmen und sein Verhalten bessern wird, wird sich zeigen. (nk)