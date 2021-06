An dieser Ampel in Oberhausen kannst du Street Pong zocken.

Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen

Köln: Anwohner sehen diesen Zettel an Ampel und regen sich auf – „Schlechter Scherz“

Köln. Witzige Nachricht an einer Ampel in Köln!

Wer gerne Kuriositäten aus dem alltäglichen Leben sehen möchte, der ist auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ goldrichtig. Hier posten die Nutzer Bilder aus dem öffentlichen Leben, über Dinge, die sie aufregen oder über die sie sich lustig machen können. Den Spott über den größten Irrsinn haben diesmal Ampeln abbekommen - in Berlin und in Köln machen sie die Anwohner wahnsinnig.

Köln: Ampel-Wahnsinn! Anwohner regen sich auf

In Berlin-Prenzlauer Berg hängt ein pinker Zettel an einer Ampel. Darauf steht sarkastisch: „Die grüne Phase dieser Fußgängerampel beträgt knapp 10 Sekunden. Achtung ältere Herrschaft: Riskieren Sie eine Überquerung nur, wenn ihr Rollator mit einer Turbofunktion ausgestattet ist.“

Anderer Ampel-Ärger in Köln: „Danke Köln für diese Ampel. Sie ist immer rot. Pro Jahr verbringe ich HIER ca. 2 Wochen. Hier habe ich vor 10 Jahren meine Frau kennengelernt und später 5 meiner 7 Kinder gezeugt. Hier! Ich hatte ja Zeit...“

Die Bilder stoßen bei den Usern auf Verständnis: „Solche Ampeln kenn ich hier auch. Selbst für Leute, die gut zu Fuß sind, ist es unmöglich, die Straße in einer Grünphase zu überqueren, ohne dabei zu rennen. Nachts wird es noch schlimmer, da sind manche Ampeln gerade mal etwa 5 Sekunden. Ein schlechter Scherz.“, kommentiert beispielsweise einer.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Eine andere Frau fragt: „Wer kommt auf so was?“ Noch einer meinte, er kenne besagte Kölner Ampel. Er hätte sich sogar schon bei der Polizei beschwert, dass die Rotphase so irrsinnig lange dauert. Doch auch die Beamten sollen sich demgegenüber machtlos gezeigt haben. Um welche Ampel es sich dabei genau handelt, ist aber nicht bekannt.

