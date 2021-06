A7 bei Köln: Ein Mann hat in einem Müllcontainer an einer Raststätte einen echten Schatz entdeckt. (Symbolbild)

A7 bei Köln: Autofahrer schaut an Raststätte in Müllcontainer – und glaubt seinen Augen kaum

Treue Zuschauer der ZDF-Kultshow „Bares für Rares“ wissen, dass sich kleine Schätze an den ungewöhnlichsten Orten finden lassen, doch dort, wo ein Autofahrer auf der A7 bei Köln einen wertvollen Fund gemacht hat, würden nur die wenigsten Trödel-Fans stöbern.

In einem Müllcontainer an einer Raststätte auf der A7 bei Köln fand er zufälligerweise zwei Ölgemälde, die richtig viel wert sein könnten.

A7 bei Köln: Mann macht auf Raststätte unglaublichen Fund!

Ein 64 Jahre alter Mann konnte bei einer Pause auf der Autobahnraststätte „Ohrenbach-Ost“ seinen Augen nicht trauen.

Als er seinen Müll wegwerfen wollte, fand er zwei antike Ölgemälde im Behälter. Ganz der ehrliche Finder brachte er sie umgehend zur Polizei im nahegelegenen Köln, die jetzt nach dem Besitzer der Werke sucht.

A7 bei Köln: Gefundene Bilder sind Originale aus dem 17. Jahrhundert

Denn bei den beiden Bildern handelt es sich um Originalwerke aus dem 17. Jahrhundert, wie ein Experte laut Polizei mittlerweile festgestellt hat.

Außerdem stammen sie von namhaften Künstlern und können eine ganze Stange Geld wert sein.

A7 bei Köln: Bilder stammen von namhaften Künstlern

Das erste der Werke stammt von Samuel van Hoogstraten (1627-1678) und ist das Porträt eines Jungen. Der Künstler wird auch heute noch gehandelt.

Bei einer Auktion im französischen Auktionshaus Artcurial hat 2018 ein Gemälde des niederländischen Künstlers 319.000 Euro eingebracht.

Portrait eines Knaben (Erstellungsdatum unbekannt) des holländischen Künstlers Samuel van Hoogstraten (1627-1678) Foto: Polizei Köln

A7 bei Köln: Gemälde könnten mehrere Tausend Euro wert sein

In der Regel werden seine Bilder aber zwischen 35.000 und 60.000 Euro gehandelt.

Auch das zweite Bild stammt von einem namhaften Künstler. Das „Selbstporträt als Lachender“ wurde von Pietro Bellotti (1627-1700) im Jahr 1665 gemalt. Bilder des Italieners werden zwischen 78.000 und 150.00 Euro gehandelt.

Selbstportrait als Lachender aus dem Jahr 1665 des italienischen Künstlers Pietro Bellotti (1627-1700) Foto: Polizei Köln

A7 bei Köln: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Köln bittet um Informationen. Wer weiß, wie die Gemälde in den Container gekommen sind oder wem sie ursprünglich gehört haben, kann sich telefonisch unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.