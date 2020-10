Köln: Polizisten kontrollieren Lkw aus Italien – als sie DAS sehen, hagelt es Anzeigen

Köln. Gefährliche Entdeckung der Polizei Köln am Donnerstagmittag. Auf einem Rastplatz der A3 bei Köln fiel den Beamten gegen 12 Uhr einen Lastwagen aus Italien an.

Bei genauerer Betrachtung stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Mängel fest. Dabei hatte der Lkw eine ganz besonders gefährliche Ladung an Bord!

Köln: Polizei kontrolliert Tanklaster aus Italien – und findet diese Mängel

So handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Gefahrguttransporter, der mit mehr als 23.500 Litern Spezialbenzin beladen war. Bei der technischen Überprüfung des Tanklasters auf dem Rastplatz Königsforst fielen den Beamten schnell zahlreiche Mängel ins Auge.

So stießen den Polizisten Risse am Fahrgestell ins Auge. Außerdem entdeckten sie auch lose Schrauben am Verbindungsbolzen zwischen Zugmaschine und Tankauflieger. Von einer gesicherten Gefahrgutladung konnte also keine Rede sein.

Polizei zieht sofortige Konsequenzen

Zum Schutze aller Verkehrsteilnehmer zog die Polizei Köln den Tanklaster umgehend aus dem Verkehr. Die Einsatzkräfte eskortierten den Lkw zu einer Spezialfirma, damit der Gefahrstoff fachgerecht umgepumpt werden kann.

Köln: Die Polizei erstattete Anzeige gegen Fahrer und Halter des Lastwagens. (Symbolbild) Foto: onas Güttler/dpa

Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei Köln bei dem transportierten Kohlenwasserstoffgemisch um einen entzündbaren Stoff der Gefahrgutklasse 3.

Noch am Freitag sollte der Lkw dann einem Sachverständigen vorgeführt werden. Erst nach vollständiger Reparatur darf der Tanklaster wieder auf die Straße zurückkehren. Bis dahin dürfen sich der Fahrer (47) und der Halter des Fahrzeugs auf eine Anzeige gefasst machen. (ak)