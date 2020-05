Köln: 19-Jähriger fragt Mann nach Zigaretten – wenig später fallen Schüsse

Mit einer Schreckschusspistole soll ein Mann auf einen 19-Jährigen in Köln gefeuert haben. (Symbolbild)

Köln. Ein 19-Jähriger hat einen Mann an einer Stadtbahnhaltestelle in Köln nach einer Zigarette gefragt. Und plötzlich sind Schüsse gefallen...

Kurz vor Mitternacht am Sonntagabend war der 19-Jährige laut Polizei mit zwei Freunden (beide 17) in Köln in der Amsterdamer Straße unterwegs. Als er den Mann auf eine Zigarette angesprochen hat, sei es sofort zum Streit gekommen.

Köln: Mann fragt nach Zigaretten, dann fallen Schüsse

Der Unbekannte, der von drei anderen Männern begleitet wurde, soll dann eine Pistole gezogen und den 19-Jährigen bedroht haben.

Zudem habe er ihm die Waffe an die Stirn gehalten. Als die Freunde des 19-Jährigen flüchteten, soll der Täter auf sie gezielt und mehrfach geschossen haben. Dann habe er auch noch einen Schuss auf das Opfer abgefeuert und ihm mit der Pistole auf den Rücken geschlagen.

Polizei sucht dringend Zeugen

Der Schütze wird folgendermaßen beschrieben:

circa 20 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

schlank

schwarze Haare, schwarzes Oberteil mit Camouflage-Optik

auffallend hohe Wangenknochen

Deutsch mit deutlichem Akzent gesprochen

wurde mit "Carlos" angesprochen

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Den Täter erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Täter und dem Geschehen machen können. Hinweise kannst du telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de abgeben.