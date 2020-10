Köln: 15-Jährige vermisst! Wer ist der Mann vom Hauptbahnhof?

am 02.10.2020 um 17:25

Wo ist Leonie Aylin aus Köln?

Die 15-Jährige gilt seit Mittwoch als vermisst. Zuletzt wurde sie am Hauptbahnhof Köln in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen.

Köln: 15-Jährige vermisst!

Am Mittwoch wurde die 15-jährige Leonie Aylin bei der Polizei Köln als vermisst gemeldet.

Die 15-jährige Leonie Aylin wurde zuletzt am Hauptbahnhof Köln gesehen, soll in einen Zug gestiegen sein. Foto: Polizei Köln

Sie wurde in der Nacht zu Donnerstag von einer Kamera am Hauptbahnhof Köln aufgezeichnet, war dabei in Begleitung eines noch unbekannten Mannes.

---------------------------

Das ist die Stadt Köln:

Köln ist eine Kommune in NRW

ist mit 1,1 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Kommune in NRW und die viertgrößte Stadt in Deutschland

besteht aus neun Stadtbezirken und 86 Stadtteilen

ist eine Karnevalshochburg

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Kölner Dom (Unesco-Weltkulturerbe), Schokoladenmuseum

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos), die einen Messerangriff während eines Wahlkampftermins 2015 schwer verletzt überlebte

--------------------------

Seitdem fehlt von der Jugendlichen jede Spur – nach bisherigen Ermittlungen soll sie am Bahnhof in eine Regionalbahn in Richtung Mönchengladbach eingestiegen sein.

+++ Köln: Luxusauto-Coup! Zwei Porsche-Oldtimer gestohlen +++

Köln: Polizei fahndet sucht Jugendliche und Begleitung

Laut Polizei könnte sich Leonie Aylin sowohl im Raum Köln/Bonn, als auch im Bereich Mönchengladbach aufhalten.

----------------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

--------------------------

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw entgegen.

Auch der unbekannte Mann vom Hauptbahnhof Köln wird gebeten, sich als Zeuge bei den Beamten zu melden.