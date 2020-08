Kleve: Mädchen (16) verschwindet – ist sie jetzt tot in den Niederlanden entdeckt worden?

Kleve. Schreckliche Nachrichten aus Kleve!

Nachdem am Wochenende in den Niederlanden in der Nähe von Nimwegen ein weiblicher Leichnahm in der Waal gefunden wurde, geht die Polizei nun davon aus, dass es sich bei der Leiche um eine vermisste Schülerin aus Kleve handelt.

Kleve: Mädchen (16) verschwindet spurlos und wird in den Niederlanden entdeckt

Von diesem schrecklichen Verdacht berichtet die „NRZ“. Die Schülerin hatte am Mittwoch ihr Elternhaus verlassen, um die Schule zu besuchen. Dort kam sie jedoch nie an.

Am gleichen Tag fanden Zeugen am Rheinufer in Emmerich das Fahrrad des Mädchens sowie dessen Socken und einen Rucksack. Und laut einem Bericht der „Bild“, ein Zettel, auf dem geschrieben stand: „Ich vermisse und liebe euch.“

Anschließend hatte die Polizei eine große Suchaktion gestartet, an der sich auch Wasserschutzpolizei, ein Hubschrauber und Spürhunde beteiligten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von dem schrecklichen Verdacht aus, dass die 16-Jährige unter sich selber das Leben nahm.

Laut „Bild“ erzählt der Vater: Ermittler hätten ihm gesagt, seine Tochter sei im Internet in eine Chat-Gruppe mit Menschen geraten, die psychische Probleme hätten. Die Mutter sagt, ihre Tochter sei ein tolles Mädchen, mit guten Noten in der Schule. Als ihre Lehrerin von ihrem Verschwinden hörte, weinte sie.

Wie die Polizei außerdem mitteilte, müssen zur eindeutigen Identifizierung weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden, die erst nach Rückführung des Leichnams aus den Niederlanden erfolgen können. Bis dahin werden die Familienangehörigen vom polizeilichen Opferschutz betreut.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.