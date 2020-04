Kita-Wiederöffnungen in NRW schon bald? DIESE Aussage des Familienministers macht Eltern Hoffnung

Die Corona-Krise bedeutet bundesweit für viele Eltern in Deutschland großen Stress. Sie müssen Beruf und Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut bekommen.

Denn Kindergärten und Kitas in NRW sind wegen des Coronavirus seit Wochen geschlossen. Einzig eine Notbetreuung findet statt. Ab Montag dürfen Alleinerziehende ihre Kinder wieder in diese Notfallbetreuung bringen. Das soll der Anfang der schrittweisen Ausweitung der Kita-Betreuung in NRW sein, kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) gegenüber der WAZ an.

NRW: Familienminister kündigt schrittweise Öffnung von Kindergärten und Kitas an

Das Ziel sei, „in behutsamen Schritten bis zu den Sommerferien möglichst viele Kinder wieder in die Kindertagesbetreuung zu holen“, sagte Joachim Stamp der Zeitung.

-----------

Weitere News aus NRW:

Coronavirus: NRW führt Maskenpflicht ein – und plötzlich wird DAS zum irren Trend

NRW: Feuer-Drama in der Nacht! Mann stirbt in seiner Wohnung

NRW: Schwerer Brand im Teutoburger Wald! Brandstiftung? Polizei fasst Verdächtige und lässt sie wieder frei

-----------

Stamp: „Kindertageseinrichtungen geben Kindern geregelte Struktur und Förderung“

Stamp erklärte, dass man bei allen Entscheidungen das Wohl der Kinder im Blick habe. Der FDP-Politiker betonte im Gespräch mit der WAZ: „Die frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen ist von großer Bedeutung für die Entwicklung unserer Kinder; insbesondere Kindern aus prekären Verhältnissen bietet sie eine geregelte Struktur und Förderung“.

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus:

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Das sehen auch Experten so. Warum sie eine zeitnahe Rückkehr der Kinder in Kitas für enorm wichtig halten, liest du hier bei der WAZ. (ms)