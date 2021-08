Kita in NRW: Schon wieder stirbt ein kleiner Junge (†5) – Polizei nennt Todesursache

Lemgo. Erst Gelsenkirchen, jetzt Lemgo. Innerhalb von zwei Tagen sind in NRW zwei Kinder in einer Kita ums Leben gekommen.

In Lemgo ist am Dienstag ein Fünfjähriger beim Spielen tödlich verunglückt. Ganz NRW trauert mit den Kindern und ihren Angehörigen.

Kita in NRW: Dramatischer Einsatz – mit fürchterlichem Ende

Gegen 12.20 Uhr wurden Rettungskräfte in die Kita in Lemgo gerufen. Rettungskräfte befreiten den Jungen, der beim Spielen mit einem Fahrzeuganhänger eingeklemmt worden war.

Die Einsatzkräfte fingen sofort an, das Kind zu reanimieren – doch ohne Erfolg. Der Fünfjährige starb noch am Unfallort. Seelsorger rückten an den Ort des tragischen Geschehens. Sie betreuten Angehörige des Jungen, andere Kindergartenkindern und Mitarbeitenden sowie am Einsatz beteiligte Rettungskräfte.

Polizei äußert sich zur Todesursache in NRW-Kita

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind beim Spielen zwischen der Kippvorrichtung und dem Fahrgestell Kipper-Anhängers eingeklemmt worden. Die genauen Todesumstände sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat dazu auch den Anhänger beschlagnahmt. Warum der etwa drei mal zwei Meter große Anhänger auf dem Außengelände der Kita abgestellt war, ist bislang unklar, so ein Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur (dpa).

----------

Weitere Nachrichten aus NRW:

----------

Auch zu dem genauen Ablauf des Unfalls könne sich die Polizei zum derzeitigen Stand noch nicht äußern, geht aber von einem tragischen Unfall aus.

Schwarze Kita-Woche in NRW

Es ist die zweite schreckliche Nachricht aus einer Kita in NRW innerhalb von zwei Tagen. Erst am Montag ist in Gelsenkirchen ein kleiner Junge (†2) in einer Kita verstorben.

Auch hier geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus. Dort geschah der Unfall allerdings nicht draußen, sondern in einem Ruheraum. Mehr zum schrecklichen Unfall in der Kita in Gelsenkirchen liest du hier >>> (ak mit dpa)