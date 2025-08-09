Droht beliebter Kirmes in NRW das Aus? Jetzt spricht der Kreis Klartext

Sommerzeit bedeutet in NRW auch immer Kirmes-Zeit. Die Rheinkirmes in Düsseldorf ist gerade vorbei, da startet schon die Cranger Kirmes in Herne. Doch auch im Kreis Lippe freuen sich Kirmes-Fans jedes Jahr auf ein traditionelles Volksfest: den Wilbaser Markt.

Doch Bürger fürchten, dass der Wilbaser Markt nach rund 580 Jahren abgeschafft wird – wegen maroder Leitungen. Ihr Vorwurf richtet sich direkt gegen den Kreis Lippe, der eine zu teure Sanierung der Infrastruktur nur als „Vorwand für die Abschaffung“ nutzen würde. Zum Erhalt der Wilbasen-Kirmes in Blomberg wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen. Doch auf Nachfrage von DER WESTEN wehrt sich der Kreis Lippe nun gegen die Vorwürfe und bezieht klar Stellung zur Zukunft der Traditions-Kirmes.

Wirbel um Wilbasener Markt

„Der Kreis Lippe hat und hatte als Ausrichter – anders als bei einer Online-Petition gegenwärtig unterstellt – nie das Ziel, die traditionsreiche Kirmes abzuschaffen“, heißt es in einer Stellungnahme. Landrat Dr. Axel Lehmann betont gegenüber DER WESTEN, dass „Wilbasen auch in den kommenden Jahren nicht in Frage steht. Unser Ziel ist es aber auch, unabhängig von nötigen Sanierungen, die Attraktivität für Schausteller, Händler und Besucher in den kommenden Jahren wieder zu steigern“.

Dennoch gibt der Kreis Lippe zu, dass rund um die Kirmes große Herausforderungen bevorstehen. Dazu würden eine abgängige und sanierungsbedürftige Infrastruktur auf dem Marktgelände, gestiegene Anforderungen an die Elektrik, deutlich höhere Sicherheitsanforderungen, stagnierende Besucherströme und weniger Bewerbungen aus den Reihen der Händler gehören. „Darum sind wir seit geraumer Zeit in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten, auch neue Partner werden ins Boot geholt. Hierbei geht es um die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung des Wilbaser Marktes, nicht um die Abschaffung“, erklärt Lehmann.

Wilbasener Markt findet statt

So laufen für dieses Jahr Gespräche, den Linienverkehr wieder über den Platz fahren zu lassen und im nächsten Jahr auch den Buspendelverkehr in die umliegenden Städte und Dörfer wieder anzubieten. „Das war uns immer ein großes Anliegen. Da den Busbetreibern aber zuletzt nicht genügend Personal zur Verfügung stand, konnten wir diesen Mehrwert für die Besucher nicht anbieten“, führt Lehmann weiter aus.

Somit steht aber fest, dass der Wilbasener Markt so wie jedes Jahr am 2. Freitag im September stattfinden wird. In diesem Jahr fällt das beliebte Volksfest auf den 12. bis 15. September. Am Wilbasen-Montag laden Kreis und Schausteller mit verschiedenen Angeboten und Aktionen erstmals zum Familientag ein. Auch das Jugendzelt ist während des Wochenendes wieder Anlaufpunkt für Kinder- und Jugendliche.

„Wir drehen momentan an unterschiedlichen Stellschrauben, um den Wilbaser Markt auch in den kommenden Jahren zu einem Erlebnis für Groß und Klein zu machen“, unterstreicht der Landrat.