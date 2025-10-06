Drastische Maßnahme auf beliebter Kirmes in NRW – hohe Bußgelder drohen

Ende Oktober ist die Sim-Jü in Werne, eine Kirmes in NRW, die Besucher aus nah und fern anzieht. Mit ihrer einmaligen Verbindung von Tradition und Moderne hat sie einen festen Platz im Kalender vieler Familien und Kirmes-Fans.

In weniger als zwei Monaten wird Werne wieder zum pulsierenden Zentrum des Vergnügens, wenn vom 25. bis 28. Oktober die Sim-Jü startet. Das Volksfest ist seit jeher ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam feiern. Damit dies sicher und geordnet gelingt, hat die Stadt bereits erste Verhaltensregeln aufgestellt.

Unter anderem bleibt das Mitführen und der Verzehr von mitgebrachtem Alkohol auf dem Festgelände verboten. Dieses Verbot gilt für zentrale Bereiche wie Markt, Marktplatz, Steinstraße und Kurt-Schumacher-Straße. Zugelassene Ausschankbetriebe sowie Anwohner sind dabei ausgenommen.

Klare Regeln zur Kirmes in NRW

Das Alkoholverbot hat einen entscheidenden Hintergrund: In den vergangenen Jahren kam es durch mitgebrachte Getränke zu gefährlichen Situationen, etwa durch größere Menschenansammlungen und drohende Panikreaktionen. Um solche Szenarien zu verhindern, hat die Stadt entschieden, Verstöße als Ordnungswidrigkeit einzustufen und mit Bußgeldern von bis zu 1000 Euro zu ahnden. Diese Maßnahme soll die Sicherheit der Besucher gewährleisten, damit die Kirmes in NRW ein unbeschwertes Erlebnis bleibt.

Neben dem Alkoholverbot gibt es ein weiteres wichtiges Regelwerk für die diesjährige Sim-Jü: Der Konsum von Cannabis ist ebenfalls untersagt. Dies betrifft alle öffentlichen Bereiche der Veranstaltung. Die Stadt begründet diese Entscheidung damit, dass die Kirmes auf ein kinder- und jugendfreundliches Publikum ausgerichtet ist. „Sim-Jü ist besonders auf ein kinder- und jugendfreundliches Publikum ausgelegt“, betont die Stadt. Die Regelung wurde mit sofortiger Vollziehbarkeit erlassen, um den Schutz junger Besucher zu gewährleisten. Das Verbot untermauert den Anspruch, ein sicheres, familienfreundliches Fest zu schaffen.

Kirmes in NRW mit langer Tradition

Die Sim-Jü in Werne blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück: Schon 1362 erhielt die Stadt das Recht, zu Ehren der Heiligen Simon und Juda einen Markt abzuhalten. Über die Jahrhunderte hat sie sich zu einem der bedeutendsten Volksfeste in NRW entwickelt. Anders als in vielen anderen Städten, die ihre Märkte oft an den Stadtrand verlegt haben, bleibt die Sim-Jü fest in der historischen Innenstadt verwurzelt. Dort verwandeln farbenfrohe Buden, moderne Fahrgeschäfte und nostalgische Attraktionen die Straßen in ein stimmungsvolles Lichtermeer.

Mit über 400.000 erwarteten Besuchern und rund 200 Schaustellerbetrieben gilt die Sim-Jü heute als größtes Volksfest entlang der Lippe. Besonders beliebt ist die Mischung aus Tradition und Moderne: Während wilde Fahrgeschäfte Adrenalinfans begeistern, bleibt der traditionelle Krammarkt am Dienstag eine Hommage an die historischen Ursprünge.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.