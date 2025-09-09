Zwischenfall auf NRW-Kirmes! Video zeigt dramatische Szenen – „Alle haben geschrien“

Es sollte ein großer Nervenkitzel auf der Moerser Kirmes werden. Doch so hat sich Sabrina Reizig die Fahrt mit einem Fahrgeschäft auf dem Rummel in NRW am Montagabend (8. September) ganz bestimmt nicht vorgestellt.

Denn plötzlich geriet das Fahrgeschäft außer Kontrolle. „Alle haben geschrien“, berichtet die Moerserin. Damit rückt der Predator erneut in den Fokus, nachdem es erst zum Ende der Cranger Kirmes einen Unfall mit dem Fahrgeschäft gegeben hatte (mehr dazu hier >>>). Das Video des Zwischenfalls auf der Kirmes in Moers siehst du oben im Aufmacher.

Fahrgeschäft auf NRW-Kirmes außer Kontrolle

Es war eine Freundin, die Sabrina Reizig bei ihrem Ritt auf dem Predator filmen wollte. Sie ahnte nicht, was passieren würde. Das Video zeigt, wie das Karussell langsam Fahrt aufnahm – doch plötzlich passiert es.

„Wir standen über Kopf und drehten uns einige Zeit in voller Geschwindigkeit“, beschreibt die Betroffene die Szenerie, die sie zunehmend verunsicherte: „Ziemlich schnell merkten wir: Da stimmt was nicht. Wir sind zu lange über Kopf und der Druck im Kopf steigt“, schildert sie den Horror-Trip gegenüber DER WESTEN.

Das Video zeigt, wie ein Mitarbeiter durchs Bild rennt. „Alle haben geschrien“, beschreibt Sabrina ihre Panik. Als der Freundin klar wird, dass die Lage ernst ist, bricht sie die Aufnahme ab. Kurz danach soll das Fahrgeschäft zum Stehen gekommen sein.

Schausteller reagiert auf Kirmes-Zwischenfall in NRW

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte Schausteller Willy Kaiser mit, dass es eine elektronische Störung gegeben habe. Ein Sensor sei defekt gewesen, wodurch der Computer kein Signal mehr empfangen habe. Dadurch habe sich ein Notprogramm eingeschaltet, wodurch das Karussell heruntergelassen und die Fahrgäste evakuiert werden konnten.

Auch wenn der Zwischenfall für die Betroffenen unangenehm gewesen ist, habe das Notfallprogramm reibungslos funktioniert. „Nach zwei Minuten waren alle draußen“, sagt der Schausteller. Sabrina Reizig kam das alles länger vor, verständlich nach einer derartigen Erfahrung. Ihren Chip für die Fahrt habe sie wiederbekommen, aber gegen Geld eingelöst. Auf den Predator bekamen sie nach dieser Nummer keine zehn Pferde mehr drauf: „Das war sehr unangenehm.“