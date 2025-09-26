Hiobsbotschaft vor beliebter Kirmes in NRW – Stadt zieht drastische Konsequenzen

Die Herbstkirmes in Köln-Rodenkirchen muss in diesem Jahr auf beliebte Großattraktionen verzichten. Weder das Riesenrad noch der „Hexentanz“ werden aufgebaut. Grund dafür sind neue Vorgaben zur Flächenbelastung, berichtet der „Express“ unter Berufung auf den „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Laut Stadt entstanden die strengeren Regeln, weil die Veranstalter bei der Osterkirmes die Grünfläche beschädigten und den Schaden danach nicht behoben. Doch das ist nicht die einzige Einschränkung bei der beliebten Kirmes in NRW.

Einschränkungen bei Kirmes in NRW

Zusätzlich entfällt nämlich das traditionelle Feuerwerk am Freitagabend (26. September). Auch weitere Attraktionen fehlen: Beim „Pferdederby“ gibt es persönliche Probleme, und die Familienachterbahn „Silbermine“ bleibt aus Termingründen weg.

Doch es gibt nicht nur Hiobsbotschaften vor Beginn der beliebten Herbstkirmes in NRW.

Neue Highlights für die Kirmes in NRW

So konnte der Veranstalter „Caribbean Star“ als Ersatz an Land ziehen: In Gondeln schwingen Besucher bei der Attraktion durch die Lüfte. Auch Klassiker wie Kinderkarussells und der Autoscooter „House-Party“ sind wieder dabei. Die Doppel-Acht-Schleife „Zauber der Phantasie“ garantiert Action für Groß und Klein. Damit bleibt die Kirmes in NRW trotz der Ausfälle ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Außerdem bieten Buden Spezialitäten wie Zuckerwatte und Bratwurst. Kleinere Attraktionen wie Wasserlaufbälle und Spielbuden ergänzen das Programm. Die Kirmes an der Riviera in Rodenkirchen findet vom 26. bis 29. September 2025 statt.