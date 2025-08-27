Kirmes NRW 2025 – alle Termine & Highlights im Überblick

Du suchst nach Adrenalin, jede Menge Spaß und köstlichen Leckereien? Dann ist ein Besuch auf der Kirmes in NRW genau das Richtige für dich! Das ganze Jahr über finden in Nordrhein-Westfalen beliebte Volksfeste statt. Ob jung oder alt, klein oder groß – jeder kommt hier auf seine Kosten.

Wir geben dir einen Überblick über die Kirmessen in NRW – im Ruhrgebiet, im Rheinland und im Münsterland.

Kirmes Termine in NRW im September

Der September glänzt mit einer Vielfalt an lohnenswerten Volksfesten in NRW. Von wilden Fahrgeschäften und tollen Angeboten für Kinder über klassische Bratwurst und gebrannte Mandeln – ein Besuch auf der Kirmes verspricht Spaß und Genuss.

Wann und wo diese stattfinden, erfährst du hier:

Rhede ,, Rheder Kirmes ”: 29. August – 01. September 2025

”: 29. August – 01. September 2025 Neuss ,, Bürgerschützenfest ”: 29. August – 02. September 2025

”: 29. August – 02. September 2025 Lübbecke-Blasheim ,,Blasheimer Markt”: 04. – 07. September 2025

Ibbenbüren ,,Großkirmes”: 05. – 08. September 2025 200 Stände verteilt auf 10.000 Quadratmetern und bekannt als die zweitgrößte Innenstadtkirmes in NRW: Die Großkirmes in Ibbenbüren hat Tradition – und das schon seit 1744. Auf Tradition wird auch bei der Eröffnung gesetzt – Freitag um 14 Uhr wird der Auftakt mit dem Fassanstich gefeiert. Das Highlight folgt am Montag, dem Familientag, mit einem eindrucksvollen Feuerwerk.

Witten ,, Zwiebelkirmes ”: 05. – 08. September 2025

”: 05. – 08. September 2025 Essen-Werden ,, Appeltatenkirmes „: 05. – 08. September 2025

„: 05. – 08. September 2025 Moers ,, Moerser Kirmes ”: 05. – 09. September 2025

”: 05. – 09. September 2025 Grevenbroich ,, Schützenfest ”: 05. – 09. September 2025

”: 05. – 09. September 2025 Warstein ,, Warsteiner Internationale Montgolfiade ”: 05. – 13. September 2025

”: 05. – 13. September 2025 Vreden ,, Vredener Kirmes ”: 06. – 08. September 2025

”: 06. – 08. September 2025 Viersen-Süchteln ,, Herbstkirmes ”: 06. – 09. September 2025

”: 06. – 09. September 2025 Ahaus ,, Ahauser Kirmes ”: 12. – 15. September 2025

”: 12. – 15. September 2025 Hattingen ,, Herbstkirmes ”: 12. – 15. September 2025

”: 12. – 15. September 2025 Arnsberg-Hüsten ,, Hüstener Kirmes ”: 12. – 15. September 2025

”: 12. – 15. September 2025 Blomberg ,,Wilbaser Markt”: 12. – 15. September 2025

Bonn ,,Pützchens Markt”: 12. – 16. September 2025 Auf rund 80.00 Quadratmetern erwarten dich etwa 500 Fahrgeschäfte und Buden. Eröffnet wird die Kirmes am Freitag, den 12. September 2025, ab 15 Uhr. Zum Auftakt spielen die rheinischen Bands ,,De Köbesse” und ,,CologneUnplugged” in der Bayern-Festhalle.

Der Pützchens Markt in Bonn Foto: IMAGO/Marc John

Essen-Kupferdreh ,, Kupferdreher Sonnenblumenfes t“: 13. – 15. September 2025

t“: 13. – 15. September 2025 Essen-Altenessen ,, Herbstkirmes ”: 19. – 21. September 2025

”: 19. – 21. September 2025 Oer-Erkenschwick ,, Herbstkirmes ”: 19. – 21. September 2025

”: 19. – 21. September 2025 Übach-Palenberg ,, Kaiser-Karl-Fest ”: 19. – 21. September 2025

”: 19. – 21. September 2025 Castrop-Rauxel ,, Herbstkirmes ”: 19. – 22. September 2025

”: 19. – 22. September 2025 Radevormwald ,, Pflaumenkirmes ”: 19. – 22. September 2025

”: 19. – 22. September 2025 Mönchengladbach-Rheydt ,, Spätkirmes ”: 19. – 22. September 2025

”: 19. – 22. September 2025 Fröndenberg ,, Fliegenkirmes ”: 19. – 22. September 2025

”: 19. – 22. September 2025 Hamm ,, Stunikenmarkt ”: 19. – 23.September 2025

”: 19. – 23.September 2025 Viersen-Dülken ,, Herbstkirmes ”: 20. – 23. September 2025

”: 20. – 23. September 2025 Bünde ,, Zwiebelmarkt ”: 25. – 28. September 2025

”: 25. – 28. September 2025 Brilon ,, Michaeliskirmes ”: 26. – 29. September 2025

”: 26. – 29. September 2025 Hamminkeln ,,Bellhammi Kirmes”: 26. – 29. September 2025

Haan ,,Haaner Kirmes”: 26. – 30. September Die größte Kirmes im Bergischen Land zieht jährlich rund 400.000 Besucher an. Über 200 Fahrgeschäfte und Imbissbuden sorgen für Spannung und Genuss.



Gütersloh ,, Michaeliskirmes ”: 26. September – 05. Oktober 2025

”: 26. September – 05. Oktober 2025 Eitorf ,, Eitorfer Kirmes ”: 27. – 30. September 2025

”: 27. – 30. September 2025 Ennigerloh ,,Mettwurstmarkt”: 27. – 30. September 2025

Kirmes Termine in NRW im Oktober

Herbstkirmes in Bottrop Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Auch im Oktober geht es weiter mit vielen bunten Volksfesten – ideal für einen Ausflug mit der Familie oder eine herbstliche Auszeit.

Gütersloh ,, Michaeliskirmes ”: 26. September – 05. Oktober 2025

”: 26. September – 05. Oktober 2025 Lage ,, Reinholdi Markt ”: 02. – 06. Oktober 2025

”: 02. – 06. Oktober 2025 Erwitte ,, Schlosskirmes ”: 03. – 06. Oktober 2025

”: 03. – 06. Oktober 2025 Ahlen ,, Herbstkirmes ”: 03. – 07. Oktober 2025

”: 03. – 07. Oktober 2025 Viersen ,, Herbstkirmes ”: 03. – 07.Oktober 2025

”: 03. – 07.Oktober 2025 Krefeld ,, Herbstkirmes ”: 03. – 12. Oktober 2025

”: 03. – 12. Oktober 2025 Geilenkirchen ,, Herbstkirmes ”: 10. – 12. Oktober 2025

”: 10. – 12. Oktober 2025 Anröchte ,, Herbstkirmes ”: 10. – 13. Oktober 2025

”: 10. – 13. Oktober 2025 Bergkamen ,,Herbstkirmes”: 10. – 13. Oktober 2025

Essen-Steele ,,Herbstkirmes”: 11. – 14. Oktober 2025 Die beliebte Herbstkirmes in Essen-Steele bietet auch dieses Jahr wieder ein buntes Programm – mit Lichtershow zur Eröffnung, Familientag mit Rabatten und Live-Musik.

Rheine ,, Herbstkirmes ”: 17. – 20. Oktober 2025

”: 17. – 20. Oktober 2025 Bocholt ,,Herbstkirmes”: 17. – 20. Oktober 2025

Warendorf ,,Fettmarkt”: 18. – 22. Oktober 2025 Seit 365 Jahren wird in Warendorf der Fettmarkt gefeiert! Highlight: Familienmontag mit bis zu 30% und einem großen Feuerwerk zum Abschluss.

Paderborn ,, Herbstlibori ”: 18. – 26. Oktober 2025

”: 18. – 26. Oktober 2025 Lippstadt ,, Lippstädter Herbstwoche ”: 18. – 26. Oktober 2025

”: 18. – 26. Oktober 2025 Werne ,, Sim-Jü ”: 25. – 28. Oktober 2025

”: 25. – 28. Oktober 2025 Münster ,, Herbstsend ”: 25. Oktober – 02. November 2025

”: 25. Oktober – 02. November 2025 Köln-Deutz ,, Deutzer Herbstkirmes ”: 25. Oktober – 02. November 2025

”: 25. Oktober – 02. November 2025 Unna ,, Katharinenkirmes ”: 30. Oktober – 03. November 2025

”: 30. Oktober – 03. November 2025 Wuppertal ,, Herbstkirmes ”: 31. Oktober – 09. November 2025

”: 31. Oktober – 09. November 2025 Bergheim ,, Hubertusmark t”: 31. Oktober – 09. November 2025

t”: 31. Oktober – 09. November 2025 Minden ,,Mindener Herbstmesse”: 31. Oktober – 09. November 2025

+++ Hier erfährst du alles über die größten Volksfeste in NRW +++

Kirmes Termine in NRW im November

Auch im November locken zahlreiche Herbstkirmessen in NRW. Von Münsters beliebten Herbstsend bis zur Allerheiligenkirmes in Soest – NRW bietet auch im Herbst Freude und Adrenalin für Kirmesfans.

Münster ,,Herbstsend”: 25. Oktober – 02. November 2025 Dreimal jährlich findet das größte Volksfest Münsters statt und zeiht bis zu eine Million Besucher an. Auf 32.000 Quadratmetern sorgen bis zu 200 Schaustellerbetriebe für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besucher können sich auf tolle Angebote wie den Familientag mit Ermäßigungen von 30% und dem großen Feuerwerk zum Abschluss freuen.



Fahrgeschäft auf dem Send Münster Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Köln-Deutz ,, Deutzer Herbstkirmes ”: 25. Oktober – 02. November 2025

”: 25. Oktober – 02. November 2025 Unna ,, Katharinenkirmes ”: 30. Oktober – 03. November 2025

”: 30. Oktober – 03. November 2025 Wuppertal ,, Herbstkirmes ”: 31. Oktober – 09. November 2025

”: 31. Oktober – 09. November 2025 Bergheim ,, Hubertusmarkt ”: 31. Oktober – 09. November 2025

”: 31. Oktober – 09. November 2025 Minden ,,Mindener Herbstmesse”: 31. Oktober – 09. November 2025

Soest ,,Allerheiligenkirmes”: 05. – 09. November 2025 Die Allerheiligenkirmes in Soest blick auf rund 700 Jahre Tradition zurück und zieht jedes Jahr Hunderttausende begeisterte Besucher an. Mit ihrem einzigartigen Altstadt-Charme und einer Fläche von fast 50.000 Quadratmetern bietet sie eine bunte Mischung aus Fahrgeschäften, Schaubuden, Verkaufsständen sowie kulinarischen Highlights.

Dinslaken ,, Martinikirmes ”: 07. – 11. November 2025

”: 07. – 11. November 2025 Nottuln ,,Martinimarkt”: 08. – 10. November 2025

Kirmes Termine in NRW im Dezember

Im Dezember wartet ein ganz besonderes Highlight: Während die Weihnachtsmärkte in NRW starten, sorgt der Kläschenmarkt in Lemgo für Tradition und Spaß.

Lemgo ,,Kläschenmarkt”: 04. – 07. Dezember 2025 Bummeln, Stöbern, Fahrgeschäfte und süße Leckereien: Der Kläschenmarkt in Lemgo begeistert Groß und Klein. Den krönenden Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 07. Dezember 2025 von 13 bis 18 Uhr.

Du hast Lust auf weitere Ausflüge in NRW? Hier findest du alles zu den Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen: