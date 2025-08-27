Kirmes NRW 2025 – alle Termine & Highlights im Überblick

Du suchst nach Adrenalin, jede Menge Spaß und köstlichen Leckereien? Dann ist ein Besuch auf der Kirmes in NRW genau das Richtige für dich! Das ganze Jahr über finden in Nordrhein-Westfalen beliebte Volksfeste statt. Ob jung oder alt, klein oder groß – jeder kommt hier auf seine Kosten.
Inhaltsverzeichnis
Wir geben dir einen Überblick über die Kirmessen in NRW – im Ruhrgebiet, im Rheinland und im Münsterland.
Kirmes Termine in NRW im September
Der September glänzt mit einer Vielfalt an lohnenswerten Volksfesten in NRW. Von wilden Fahrgeschäften und tollen Angeboten für Kinder über klassische Bratwurst und gebrannte Mandeln – ein Besuch auf der Kirmes verspricht Spaß und Genuss.
Wann und wo diese stattfinden, erfährst du hier:
- Rhede ,,Rheder Kirmes”: 29. August – 01. September 2025
- Neuss ,,Bürgerschützenfest”: 29. August – 02. September 2025
- Lübbecke-Blasheim ,,Blasheimer Markt”: 04. – 07. September 2025
- Ibbenbüren ,,Großkirmes”: 05. – 08. September 2025
200 Stände verteilt auf 10.000 Quadratmetern und bekannt als die zweitgrößte Innenstadtkirmes in NRW: Die Großkirmes in Ibbenbüren hat Tradition – und das schon seit 1744. Auf Tradition wird auch bei der Eröffnung gesetzt – Freitag um 14 Uhr wird der Auftakt mit dem Fassanstich gefeiert. Das Highlight folgt am Montag, dem Familientag, mit einem eindrucksvollen Feuerwerk.
- Witten ,,Zwiebelkirmes”: 05. – 08. September 2025
- Essen-Werden ,,Appeltatenkirmes„: 05. – 08. September 2025
- Moers ,,Moerser Kirmes”: 05. – 09. September 2025
- Grevenbroich ,,Schützenfest”: 05. – 09. September 2025
- Warstein ,,Warsteiner Internationale Montgolfiade”: 05. – 13. September 2025
- Vreden ,,Vredener Kirmes”: 06. – 08. September 2025
- Viersen-Süchteln ,,Herbstkirmes”: 06. – 09. September 2025
- Ahaus ,,Ahauser Kirmes”: 12. – 15. September 2025
- Hattingen ,,Herbstkirmes”: 12. – 15. September 2025
- Arnsberg-Hüsten ,,Hüstener Kirmes”: 12. – 15. September 2025
- Blomberg ,,Wilbaser Markt”: 12. – 15. September 2025
- Bonn ,,Pützchens Markt”: 12. – 16. September 2025
Auf rund 80.00 Quadratmetern erwarten dich etwa 500 Fahrgeschäfte und Buden. Eröffnet wird die Kirmes am Freitag, den 12. September 2025, ab 15 Uhr. Zum Auftakt spielen die rheinischen Bands ,,De Köbesse” und ,,CologneUnplugged” in der Bayern-Festhalle.
- Essen-Kupferdreh ,,Kupferdreher Sonnenblumenfest“: 13. – 15. September 2025
- Essen-Altenessen ,,Herbstkirmes”: 19. – 21. September 2025
- Oer-Erkenschwick ,,Herbstkirmes”: 19. – 21. September 2025
- Übach-Palenberg ,,Kaiser-Karl-Fest”: 19. – 21. September 2025
- Castrop-Rauxel ,,Herbstkirmes”: 19. – 22. September 2025
- Radevormwald ,,Pflaumenkirmes”: 19. – 22. September 2025
- Mönchengladbach-Rheydt ,,Spätkirmes”: 19. – 22. September 2025
- Fröndenberg ,,Fliegenkirmes”: 19. – 22. September 2025
- Hamm ,,Stunikenmarkt”: 19. – 23.September 2025
- Viersen-Dülken ,,Herbstkirmes”: 20. – 23. September 2025
- Bünde ,,Zwiebelmarkt”: 25. – 28. September 2025
- Brilon ,,Michaeliskirmes”: 26. – 29. September 2025
- Hamminkeln ,,Bellhammi Kirmes”: 26. – 29. September 2025
- Haan ,,Haaner Kirmes”: 26. – 30. September
Die größte Kirmes im Bergischen Land zieht jährlich rund 400.000 Besucher an. Über 200 Fahrgeschäfte und Imbissbuden sorgen für Spannung und Genuss.
- Gütersloh ,,Michaeliskirmes”: 26. September – 05. Oktober 2025
- Eitorf ,,Eitorfer Kirmes”: 27. – 30. September 2025
- Ennigerloh ,,Mettwurstmarkt”: 27. – 30. September 2025
Kirmes Termine in NRW im Oktober
Auch im Oktober geht es weiter mit vielen bunten Volksfesten – ideal für einen Ausflug mit der Familie oder eine herbstliche Auszeit.
- Gütersloh ,,Michaeliskirmes”: 26. September – 05. Oktober 2025
- Lage ,,Reinholdi Markt”: 02. – 06. Oktober 2025
- Erwitte ,,Schlosskirmes”: 03. – 06. Oktober 2025
- Ahlen ,,Herbstkirmes”: 03. – 07. Oktober 2025
- Viersen ,,Herbstkirmes”: 03. – 07.Oktober 2025
- Krefeld ,,Herbstkirmes”: 03. – 12. Oktober 2025
- Geilenkirchen ,,Herbstkirmes”: 10. – 12. Oktober 2025
- Anröchte ,,Herbstkirmes”: 10. – 13. Oktober 2025
- Bergkamen ,,Herbstkirmes”: 10. – 13. Oktober 2025
- Essen-Steele ,,Herbstkirmes”: 11. – 14. Oktober 2025
Die beliebte Herbstkirmes in Essen-Steele bietet auch dieses Jahr wieder ein buntes Programm – mit Lichtershow zur Eröffnung, Familientag mit Rabatten und Live-Musik.
- Rheine ,,Herbstkirmes”: 17. – 20. Oktober 2025
- Bocholt ,,Herbstkirmes”: 17. – 20. Oktober 2025
- Warendorf ,,Fettmarkt”: 18. – 22. Oktober 2025
Seit 365 Jahren wird in Warendorf der Fettmarkt gefeiert! Highlight: Familienmontag mit bis zu 30% und einem großen Feuerwerk zum Abschluss.
- Paderborn ,,Herbstlibori”: 18. – 26. Oktober 2025
- Lippstadt ,,Lippstädter Herbstwoche”: 18. – 26. Oktober 2025
- Werne ,,Sim-Jü”: 25. – 28. Oktober 2025
- Münster ,,Herbstsend”: 25. Oktober – 02. November 2025
- Köln-Deutz ,,Deutzer Herbstkirmes”: 25. Oktober – 02. November 2025
- Unna ,,Katharinenkirmes”: 30. Oktober – 03. November 2025
- Wuppertal ,,Herbstkirmes”: 31. Oktober – 09. November 2025
- Bergheim ,,Hubertusmarkt”: 31. Oktober – 09. November 2025
- Minden ,,Mindener Herbstmesse”: 31. Oktober – 09. November 2025
+++ Hier erfährst du alles über die größten Volksfeste in NRW +++
Kirmes Termine in NRW im November
Auch im November locken zahlreiche Herbstkirmessen in NRW. Von Münsters beliebten Herbstsend bis zur Allerheiligenkirmes in Soest – NRW bietet auch im Herbst Freude und Adrenalin für Kirmesfans.
- Münster ,,Herbstsend”: 25. Oktober – 02. November 2025
Dreimal jährlich findet das größte Volksfest Münsters statt und zeiht bis zu eine Million Besucher an. Auf 32.000 Quadratmetern sorgen bis zu 200 Schaustellerbetriebe für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besucher können sich auf tolle Angebote wie den Familientag mit Ermäßigungen von 30% und dem großen Feuerwerk zum Abschluss freuen.
- Köln-Deutz ,,Deutzer Herbstkirmes”: 25. Oktober – 02. November 2025
- Unna ,,Katharinenkirmes”: 30. Oktober – 03. November 2025
- Wuppertal ,,Herbstkirmes”: 31. Oktober – 09. November 2025
- Bergheim ,,Hubertusmarkt”: 31. Oktober – 09. November 2025
- Minden ,,Mindener Herbstmesse”: 31. Oktober – 09. November 2025
- Soest ,,Allerheiligenkirmes”: 05. – 09. November 2025
Die Allerheiligenkirmes in Soest blick auf rund 700 Jahre Tradition zurück und zieht jedes Jahr Hunderttausende begeisterte Besucher an. Mit ihrem einzigartigen Altstadt-Charme und einer Fläche von fast 50.000 Quadratmetern bietet sie eine bunte Mischung aus Fahrgeschäften, Schaubuden, Verkaufsständen sowie kulinarischen Highlights.
- Dinslaken ,,Martinikirmes”: 07. – 11. November 2025
- Nottuln ,,Martinimarkt”: 08. – 10. November 2025
Kirmes Termine in NRW im Dezember
Im Dezember wartet ein ganz besonderes Highlight: Während die Weihnachtsmärkte in NRW starten, sorgt der Kläschenmarkt in Lemgo für Tradition und Spaß.
- Lemgo ,,Kläschenmarkt”: 04. – 07. Dezember 2025
Bummeln, Stöbern, Fahrgeschäfte und süße Leckereien: Der Kläschenmarkt in Lemgo begeistert Groß und Klein. Den krönenden Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 07. Dezember 2025 von 13 bis 18 Uhr.
Du hast Lust auf weitere Ausflüge in NRW? Hier findest du alles zu den Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen:
Auch interessant: Weitere Themen rund um Weihnachtsmärkte in NRW