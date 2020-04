Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Kirmes in NRW: Unglaublich! Schausteller-Familie hat irre Idee während Coronakrise

Schausteller trifft es derzeit besonders hart! Großveranstaltungen, darunter auch Volksfeste, sind bis Ende August auch in NRW tabu. Eine Schausteller-Familie in Iserlohn lässt sich von den Einschränkungen jedoch nicht entmutigen, sie eröffnet jetzt die Kirmessaison.

In NRW zeigt Familie Gusik, dass es trotz Kontaktsperren auch anders gehen kann. Sie errichteten auf einem Schotterplatz an der Hugo-Schulz-Straße einen kreisförmigen Parcours mit Buden. Autofahrer, aber auch Fußgänger, können sich so typische Kirmesschlemmereien mitnehmen.

Großveranstaltungen, darunter auch Volksfeste, sind bis Ende August in NRW tabu. (Symbolbild) Foto: imago images / Arnulf Hettrich

NRW: So regieren Schausteller auf Corona-Maßnahmen

Lebkuchenherzen, Eis und Hot-Dogs gibt es auf der „Kirmes-to-go“, zur Freude der Besucher. „Meine Frau vermisst die Kirmes, so bekommen wir wenigstens die Leckereien“, erzählt ein Besucher gegenüber einer Lokalzeitung.

Die Schausteller berichten, dass der erste Tag einen ähnlichen Erfolg gehabt hätte, wie einer der schlechteren Tage auf der regulären Kirmes. Klar, es könnte besser laufen, aber die Familie hofft damit das Jahr mit einem „blauen Auge“ zu überstehen, berichtet der „Sauerlandkurier.“

Was hält das Ordnungsamt davon?

Doch was hält das Ordnungsamt von dem neuen Kirmes-Format? Die sei von der Idee begeistert! Die Kirmes wurde mit der Umsetzung der Sicherheitsauflagen sogar als unkompliziert eingestuft.

Besucher müssen einen Sicherheitsabstand einhalten. Mit langen Stangen wird das Essen und das Bargeld überreicht. Zudem gibt es auf der Fläche zahlreiche Desinfektionsmöglichkeiten. Am Eingang wurde ein mobiles Waschbecken aufgestellt.

Das Angebot soll mehrere Wochen laufen. Die Schausteller hoffen, dass sich die „Kirmes-to-go“ weiter herumspricht. (mia)