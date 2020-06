Kindesmissbrauch in NRW: Schreckliche Details! „Abscheulicher Dreck“ spielte sich in DIESER Gartenlaube ab

Münster. Was in einer Gartenlaube in NRW geschehen ist, macht fassunglos. In Münster soll es zu mehreren schweren Fällen von Kindesmissbrauch gekommen sein.

Mehrere Männer sollen zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren stundenlang sexuell missbraucht haben. Dabei sollen sie sich gefilmt und fotografiert haben. Auf einer Pressekonferenz am Samstag berichtete die Polizei nun von Ermittlungserfolgen.

Kindesmissbrauch in NRW: Elf Festnahmen und sieben Haftbefehle

„In der juristischen Sprache heißt das: Elf Festnahmen und sieben Haftbefehle wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“, erklärte Münsters Polizeipräsident Rainer Forth. Aber: „Das gibt völlig unzureichend die Dimension dessen wieder, was wirklich geschehen ist – mitten unter uns, in unserer Gesellschaft.“

„Wer macht sich eigentlich dabei Gedanken über das Leid, das Elend, das Martyrium der Kinder – begangen von Tätern, Vätern, zum Teil von Müttern der Kinder? Und wer macht sich Gedanken über die Männer und die Frauen bei der Polizei, die Hunderte von Terabytes auswerten müssen von diesem abscheulichem Dreck?“

Polizisten vor der Gartenlaube. Foto: Guido Kirchner / dpa

Hauptverdächtiger ist 27-jähriger Münsteraner

Der Hauptverdächtige ist ein 27-jähriger Mann aus Münster. Ihm werden bislang 15 Taten vorgeworfen. Diese soll der Münsteraner zum Teil per Video und auf Fotos dokumentiert und übers Darknet verbreitet haben.

Weiterhin gibt es Haftbefehle gegen:

Einen 30-jähriger Mann (zuletzt wohnhaft in Staufenberg bei Gießen)

Einen 35-jähriger Mann (zuletzt wohnhaft in Hannover)

Einen 42-jähriger Mann (zuletzt wohnhaft in Schorfheide)

Einen 43-jähriger Mann (zuletzt wohnhaft in Kassel)

Einen 41-jährigen Mann (zuletzt wohnhaft in Köln)

Eine 45-jährige Frau (wohnhaft in Münster)

Die letztgenannte Frau ist Nutzerin der Gartenhütte und Mutter des Hauptverdächtigen. Sie soll ihrem Sohn die Schlüssel überlassen und dabei den sexuellen Missbrauch der Kinder in Kauf genommen haben.

Professionelle Strukturen

Offenbar agierten die Verdächtigen wie ein professioneller Kinderschänderring, tauschten ihre Kinder gegenseitig aus und verbreiteten Foto- und Videomaterial im Darknet.

Zwei Kinder sollen von November 2018 bis Mai 2020 immer wieder missbraucht worden sein: Ein Fünfjähriger aus Staufenberg bei Kassel und ein Zehnjähriger aus Münster. Es handelt sich dabei um den Sohn des 30-jährigen Verdächtigen und um den Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Hauptverdächtigen.

„Das ist vermutlich nur die Spitze“

Die Ermittler schilderten die Auswertung des Filmmaterials der Taten in der Gartenlaube im April 2020: Vier Erwachsene haben sich aufs Schlimmste an den beiden Jungs vergangen. „Sie können es sich nicht vorstellen“, erklärte einer der Ermittler auf der Pressekonferenz am Samstag. Auch Gegenstände seien dabei verwendet worden.

„Das ist vermutlich nur die Spitze“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bislang hat sich nur der Verdächtige aus Köln zu den Taten geäußert.





Daten hochprofessionell verschlüsselt

Der 27-Jährige Hauptverdächtige aus Münster ist IT-Techniker. Er sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld tätig gewesen. Die Ermittler haben im Keller der Gartenlaube große Mengen an Datenträgern gefunden, die gigantische Datenmenge war hochprofessionell verschlüsselt.

Der Serverraum in der Gartenlaube. Foto: Polizei Münster / dpa

IT-Spezialisten sollen helfen

Den Ermittlern ist es bis heute nicht gelungen, alle Daten zu entschlüsseln. Unter Einbindung der IT-Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW wird weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet, Zugang zu den noch verschlüsselten Daten zu erlangen. (jg/nr)