Kindesmissbrauch in NRW: Eine Woche, fünf Prozesse, elf Opfer und eine halbe Millionen Kinderporno-Bilder

„Für mich ist sexueller Missbrauch wie Mord. Damit wird das Leben von Kindern beendet – nicht physisch, aber psychisch“, hat Innenminister Herbert Reul im letzten Jahr über Kindesmissbrauch in NRW gesagt.

Kindesmissbrauch in NRW: Eine Woche des Grauens in NRW-Gerichten

Reul hat dem Kindesmissbrauch in NRW den Kampf angesagt. Die Polizei Köln holte erst Ende Januar in einer deutschlandweiten Razzia zum Schlag gegen Kinderpornos aus. Es gab 75 Durchsuchungen, der Schwerpunkt lag in NRW. Der politische Wille, dieses Thema anzugehen, und die Arbeit der Ermittler kommt nach und nach auch bei der Justiz an. Richter beobachten eine deutliche Zunahme an Verfahren mit Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Auch lange zurückliegende Taten landen vor Gericht.

+++ NRW: Kindesmissbrauch nimmt gigantisches Ausmaß an! Diese Zahl macht komplett fassungslos +++

DER WESTEN blickt auf fünf Verfahren aus NRW in dieser Woche - fünf Angeklagte, elf Missbrauchsopfer und über 500.000 Kinderporno-Bilder.

Montag, Wuppertal: 500.000 Kinderporno-Bilder bei Familienvater gefunden

Seit vergangenem Freitag läuft am Landgericht Wuppertal das Verfahren gegen Stephan Mario J. (39) aus Solingen. Von 2010 bis 2020 soll der Angeklagte seine eigenen beiden Kinder - die Tochter war bei Festnahme des Vaters zwölf, der Sohn neun Jahr alt - teils schwer sexuell missbraucht haben.

Tatorte waren laut Anklage die Wohnung des Angeklagten in Höhscheid und ein Campingplatz außerhalb von Rösrath. Von den sexuellen Handlungen, die er an seinen Kindern vorgenommen haben soll, fertigte er teilweise Fotos oder Videos und veröffentlichte sie im Tausch gegen andere im Internet, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Mehr als 500.000 kinderpornografische Bilder und Videos soll er besessen haben.

Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn Angaben zur Sache gemacht, am Montag folgten weitere Zeugen. Ein Urteil wird am 18. Februar erwartet.

Dienstag, Duisburg: Angeblicher Nachhilfelehrer vergeht sich während Lockdown an Nachbarsjungen

Sechs Jahre und drei Monate - so lautet das Urteil für einen vorbestraften Kinderschänder aus Duisburg. Der 40-Jährige wird anschließend in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Der Mann hatte im ersten Corona-Lockdown während der damaligen Schulschließung den Eltern eines achtjährigen Nachbarsjungen Nachhilfe für Mathe und Deutsch angeboten. Doch der Frührentner war lernbehindert und hat laut Gutachter ein stark ausgeprägtes sexuelles Interesse an Kindern.

+++ Missbrauchsfall Bergisch-Gladbach: Mann aus NRW am Ostsee-Strand unterwegs – plötzlich schnappt die Polizei zu +++

Wiederholt verging er sich in den Nachhilfestunden an dem Jungen. Der Angeklagte hatte bereits zu Prozessbeginn den Großteil der Taten gestanden. Auch mit einer 15-Jährigen hatte der Duisburger Sex. Er bestritt Gewalt angewendet zu haben. Der Wiederholungstäter muss sich einer Therapie unterziehen. Erst wenn die erfolgreich ist, wird er wieder auf freien Fuß kommen.

Mittwoch, Duisburg: Vorbestrafter Sexualstraftäter lockte Kinder mit Süßigkeiten und Cola - und missbrauchte ein Mädchen auf der Arbeit

Christian S. (42) aus Duisburg sitzt bereits wegen schwerem sexuellem Missbrauch eine vierjährige Gefängnisstrafe ab - die Zeit in Haft dürfte nun noch länger werden.

Der vorbestrafte Sexualstraftäter sitzt am Mittwoch mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank, die Arme hat er über den Kopf verschränkt. Die Anklageschrift wirft ihm drei Missbrauchstaten zwischen 1994 und 2014 vor.

Rechtsanwalt Nikolai Odebralski verdeckt das Gesicht seines Mandanten. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Der schwerste Missbrauch: ein Mädchen, zwischen zwölf und 14 Jahren, vergewaltigte er zweimal auf seiner Arbeitsstelle, der Werkstatt eines Autohauses. Zu Prozessauftakt zeigte er sich geständig.

>>> Duisburg: Vorbestrafter Kinderschänder auf Anklagebank – plötzlich ertönt Alarm aus Gerichtssaal

Donnerstag, Münster: Aachener soll sich in Gartenlaube an Jungen vergangen haben

Der Missbrauchskomplex Münster ist nach Lüdge und Bergisch-Gladbach der dritte Große in NRW. Im Hauptverfahren sind fünf Personen (4 Männer, eine Frau) angeklagt, IT-Techniker Adrian V. aus Münster gilt als Hauptangeklagter. Er soll seinen Ziehsohn an verschiedenen Orten, darunter in einer heute abgerissenen Gartenlaube in Münster, mehreren Männern zum Missbrauch angeboten haben.

Die Gartenlaube des Horrors. Hier soll der Hauptverdächtige sein teuflisches Verbrechen begangen haben. Foto: Marcel Kusch/dpa

Einer der Männer soll Junis C. aus Aachen gewesen sein, der sich laut Staatsanwaltschaft am elfjährigen Ziehsohn von Adrian V. vergangen haben soll. Er flog im Zuge der Ermittlungen der EK „Rose“ auf. Aber nicht nur das. Insgesamt werden ihm 18 Handlungen von April 2019 bis Juni 2020 vorgeworfen. Er soll sich auch an zwei Jungs aus seinem verwandtschaftlichen Umfeld vergangen haben. Am Donnerstag sagte ein Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Laut „Bild“-Infos soll er auch Adrian V. und dessen ebenfalls angeklagte Mutter belastet haben. Sie hätte von den Missbräuchen gewusst.

--------------

So kämpft NRW gegen Kindesmissbrauch:

2019 ist in NRW die Zahl der Fälle im Bereich Kinderpornografie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 67 Prozent auf 2.359 gestiegen.

Die Aufklärungsquote lag 2019 bei 93,2 Prozent.

Seit Anfang 2019 wurde der Personaleinsatz im Bereich Kindesmissbrauchs- und Kinderpornografie-Ermittlungen nahezu vervierfacht, im Landeskriminalamt sogar verfünffacht.

Polizisten, die Videos mit kinderpornografischem Material oder Inhalten zu sexuellem Kindesmissbrauch sichten und auswerten, bekommen eine Zulage von 300 Euro monatlich.

--------------

Freitag, Münster: Mann aus Hannover wegen sexuellem Missbrauch vor Gericht

Nochmal Münster: Vier Jahre und acht Monate Haft hat die Staatsanwaltschaft am Freitag für einen 50-jährigen Mann aus Hannover gefordert. Er soll laut Anklage ein Kind im Herbst 2019 in seiner Wohnung schwer sexuell missbraucht haben und war ebenfalls im Zuge der Ermittlungen der EK „Rose“ aufgeflogen. Bundesweit laufen Verfahren gegen mindestens 20 Beschuldigte. Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde bereits zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Die Verteidigung im laufenden Verfahren sprach sich mit zwei Jahren und 8 Monaten für ein geringeres Strafmaß aus. Der Prozess fand zum Schutz des Opfers weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil wird am kommenden Mittwoch erwartet.